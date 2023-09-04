Продукти рухаються за військовими, — найбільший постачальник ЗСУ розкрив деталі своєї роботи

Компанія "Атомсервіс", яка виграла 7 лотів на торгах ProZorro на харчування армії, показала, як відбувається процес комплектування і доставки продуктів до військових частин. Потужності компанії дозволяють забезпечити харчуванням 250 тисяч українських захисників. Про це йдеться у репортажі "Фактів".

Керівник Львівського регіонального управління компанії "Атомсервіс" Олег Бодак розповідає, що після підписання контрактів з Міноборони її працівникам доводилося працювати мало не цілодобово, без вихідних. Тому що треба було швидко налагодити процес, прорахувати логістичні маршрути, запустити систему, щоб вона у майбутньому не давала збоїв.

Зараз процес налагоджений: керівництво військових частин за тиждень подає заявки на постачання продуктів, компанія формує замовлення і щоденно відправляє вантажні машини з харчами до 12-15 точок.

"Військова частина за тиждень подає заявку, що вона б хотіла отримати. Ми формуємо комплект продуктів, замовлених на певну суму. І, як правило, по понеділках, завозимо нашим бійцям замовлення. Доставляємо майже все, за винятком швидкопсувних продуктів – молочних виробів та хлібу, які постачаються до військових частин безпосередньо із заводів", — розповідає Олег Бодак.

За його словами, у роботі є певні складнощі, насамперед, пов’язані із логістикою. Адже військові частини часто змінюють дислокацію, і доводиться в останній момент змінювати адресу доставки замовлення. У "Атомсервісі" оперативно реагують на зміни, в разі потреби залучають додатковий транспорт. Головне гасло компанії — "Продукти рухаються за військовими", тому, куди б їх не передислокували, захисники можуть бути впевненими, що їм вчасно доставлять продукти.

Поставки "Атомсервіс" покривають усю Україну, крім найгарячіших точок фронту – вантажівки компанії під’їжджають якомога ближче до "нуля", а там перевалюють продукти на військові автомобілі.

У каталозі продукції, яку "Атомсеріс" постачає до українських захисників, понад 400 найменувань. Компанія має змогу доставити не лише звичні продукти – крупи, консерви тощо, але й екзотичні продукти, які завозяться з інших континентів.

Для того, щоб тримати якість продукції для військових на високому рівні, в "Атомсервісі" постійно комунікують як з керівництвом військових частин, так і з постачальниками. Часом буває, що від військових надходять скарги, що якість того чи іншого продукту відрізняється від попередніх доставок. За словами Олега Бодака, в такому разі компанія завжди реагує: якщо якість поставленої продукції не відповідає стандартам та потребам військових, в "Атомсервісі" вимагають виправити недоліки або замінити продукт.

"У нас нульова толерантність до корупції, ми неодноразово підкреслювали, що відкриті для співпраці із Громадською антикорупційною радою та правоохоронними органами. Також закликаємо військових повідомляти про будь-які проблеми, пов’язані із постачанням продуктів. Реагування буде оперативним і дієвим, ми зацікавлені у тому, що не допустити спроб нажитися на українських захисниках і забезпечити якісне і своєчасне харчування нашим військовим", — підсумовує Олег Бодак.