У Польщі напали на водія таксі з України: погрози й побиття зафіксувала камера в авто (відео)

Спочатку пасажири погрожувати водієві, а коли той сказав, що, якщо так триватиме далі, то він їх висадить, словесні образи переросли в рукоприкладство.

У Польщі у Гданську двоє чоловіків вночі напали на водія таксі з України. Як повідомляє видання Yavp.pl, інцидент трапився на вихідних.

40-річний та 43-річний поляки замовили Uber з аеропорту. Під час поїздки вони розпивали пиво, на що звернув увагу водій і сказав їм, що в салоні не можна вживати пиво. Це викликало агресію в обох пасажирів.

Спочатку поляки стали погрожувати водієві, а коли той сказав, що, якщо так триватиме далі, то він їх висадить, пасажири накинулися на українця.

Один із чоловіків, який сидів попереду, вдарив водія в обличчя. Для самозахисту той скористався газовим балончиком, однак це не дуже допомогло. Лише коли він висунувся з авто й почав кричати про допомогу, пасажири втекли.

Увесь інцидент був знятий на камеру в салоні автомобіля. Завдяки ньому поліції вдалося досить швидко встановити особи зловмисників.

40-річного чоловіка, який вдарив таксиста, наступного ранку затримали в Прущі Гданському. Його товариша також затримали того ж дня в аеропорту Кракова. Він намагався вилетіти до Норвегії.

Обох чоловіків звинувачують у погрозах кримінального характеру та заподіянні незначної шкоди здоров'ю. За скоєне їм загрожує покарання у вигляді штрафу, або упозбавлення волі на строк до 2 років.

Відео інциденту можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, у перші дні вересня в Гданську побили двох підлітків з України з причини національної ненависті.

Раніше повідомлялося, що у Польщі, рятуючи подругу-полячку, загинув 13-річний підліток з України. Він намагався забрати її із залізничної колії.