Для тих, хто вміє заощаджувати: МініКАСКО від ARX для захисту від ДТП

Як оформити МініКАСКО від ARX, та чим воно відрізняється від звичайного КАСКО.

Нічний жах водія — ДТП з будь-якої причини. За статистикою, це головний великий ризик на дорогах. Тож, навіть якщо ви вправний водій, не все залежить від вашої майстерності. Існують ще погодні умови, поведінка інших людей, незадовільний стан доріг, технічні несправності авто. Усе перераховане може стати причиною ДТП.

Основні причини ДТП

Зважуючи на всі вищенаведені факти, Всесвітня організація охорони здоров’я все ж вважає, що 9 з 10 пригод скоюється саме з вини водіїв. Частіше за все має місце порушення правил дорожнього руху.

Серед основних причин ДТП в Україні називаються:

перевищення дозволеної та безпечної швидкості;

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть;

порушення правил проїзду пішохідних переходів;

педотримання безпечної дистанції.

Найпоширеніші види ДТП — це зіткнення та наїзд на перешкоду. Тож зрозуміло, що ризик потрапити у ДТП з вини чи без реальний та досить високий.

Як захиститися від наслідків ДТП

Звичайно, найнадійнішим засобом захисту авто є страхування. Автоцивілка або ОСЦПВ — обов’язковий страховий поліс, який покриває тільки витрати на ремонт авто потерпілої сторони. Тож на допомогу приходить КАСКО — добровільний захист вашого авто.

Якщо ви впевнені у собі, але все ж таки хвилюєтеся щодо можливого ДТП з іншим водієм, можна придбати МініКАСКО від ARX — страховий поліс, який передбачає саме захист від таких ДТП. Цей поліс доступний за ціною, для будь-яких авто, ліміт покриття до 250 000 грн. Така страховка підійде саме для тих, хто вміє рахувати та заощаджувати.

Захист МініКАСКО передбачає:

повну компенсацію у разі загибелі автомобіля внаслідок ДТП (як з вашої вини, так і без);

компенсацію збитків внаслідок ДТП, у якої винуватець — ви;

компенсацію збитків внаслідок ДТП, яка сталася без вашої вини.

Компанія пропонує ще декілька видів КАСКО, але почати можна саме з МініКАСКО, щоб бути впевненим у захисті від основного ризику ДТП, а далі вже вирішувати, чи ви бажаєте мати інші види покриття. МініКАСКО працює в Україні, а інші види КАСКО від ARX діють за кордоном, що дуже важливо у сьогоденних реаліях.

Можливість огляду авто онлайн

Нещодавно ARX запропонувала клієнтам нову послугу — огляд КАСКО без візиту в офіс. Тобто, якщо авто підлягає огляду, можна самостійно провести фото-відеофіксацію авто у спеціальному застосунку для смартфонів MyARX. Допоможе проста інструкція, викладена на сайті (для зручності додана ще й відеоінструкція). Отримані фото та відео файли надсилаються у компанію, погоджуються страховиком, потім можна придбати поліс.

Застосунок MyARX корисний ще й тим, що у ньому можна зберігати усі свої страхові договори, а також договори родини. У застосунку зручно спілкуватися з компанією, купувати нові договори, і все це доступно навіть офлайн. MyARX встановлюється через GooglePlayaбоAppStore.

Зазначимо, що при придбанні поліса МініКАСКО огляд не проводиться, адже авто страхується не на повну вартість, а на ліміт відповідальності. Придбати договір можна дистанційно з допомогою менеджера страхової компанії або працівника Контакт-центру ARX.

Підсумуємо — забезпечити себе додатковим захистом для авто не за всі гроші світу цілком можливо, та ще й зробити все дистанційно. Обирайте МініКАСКО для максі захисту від ДТП і почувайтеся впевнено на дорогах.