Шмигаля закликали змінити постанову № 335, що відносить прибуток оборонних підприємств до збитків держави, — ЗМІ

Українська оборонна промисловість може постраждати через безвідповідальну позицію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який уже місяць ігнорує доручення президента. Так, згідно з листом Федерації роботодавців України на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, може статися колапс з оборонною промисловістю України у разі неврегулювання Кабміном ситуації з аудитом Держаудитслужби, яка віднесла всі прибутки компаній-постачальників Міноборони до збитків держбюджету, повідомляє censor.net, передають "Факти".

Журналісти нагадують, що згідно з цим аудитом, усі українські компанії, які постачали свою продукцію — від шкарпеток до снарядів, — фактично були звинувачені у крадіжці грошей з бюджету.

ДАСУ заявила про те, що постачальники мають повернути державі весь прибуток за 2022 рік — близько 2,5 мільярда гривень. Хоча з цих грошей давно сплачено податки, а левова частка з них проінвестована у розширення виробництва для потреб армії.

ФРУ наполягає на тому, що Кабмін має врегулювати спірну ухвалу номер 335, помилки та неточності в якій і дозволили аудиторам винести таке рішення.

ФРУ називає його незаконним, оскільки це рішення безпосередньо суперечить Закону "Про оборонні закупівлі", у якому чітко захищене право на прибуток для компаній-постачальників товарів для армії.

У листі главу уряду закликають скасувати акти ревізій ДАСУ, які "мають помилкові висновки про неправомірність (заборону) включення прибутку в ціну товарів оборонного призначення".