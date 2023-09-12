Вбивство 16-річної дівчини на Дніпропетровщині: з'явилося відео нападу на неї

На відео видно, як дівчина йде вулицею і на неї нападає невідомий чоловік.

5 вересня у П’ятихатках Дніпропетровської області знайшли мертвою 16-річну дівчину. Вона лежала у кущах. З'явилося відео нападу на неї. Його оприлюднив "Інформатор".

На камери відео спостереження потрапив момент, коли дівчина йде темної вулицею, а за неї слідом іде невідомий чоловік. У якийсь момент він її наздоганяє і нападає.

За фактом вбивства 16-річної дівчини поліція відкрила кримінальне провадження. До пошуків нападника залучено близько 150 правоохоронців.

Вбитою виявилась учениця 11-го класу Єлизавета Головня. Дівчина була єдиною дитиною у сім'ї.

Нагадаємо, що РФ під час окупації Херсона звільнила убивцю 11-річної Даші Лук'яненко. Микола Тарасов відсидів всього лиш рік зі свого 15-річного ув'язнення за вбивство дитини. Він зник під час російської окупації Херсона і зараз може перебувати на підконтрольній Україні території.

Раніше повідомлялося, що у Пакистані поліція заарештувала 10 родичів однієї родини за підозрою у вбивстві 10-річної Сари Шаріф з Великої Британії.