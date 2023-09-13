Жахливі кадри з курячої ферми в Польщі: українка показала пекло для птахів (відео)

Мертві кури тижнями гниють біля яєчних конвеєрів на фермі, а їхні тіла роз'їдають блохи. Птахів ніхто не лікує.

Громадянка України Оксана Осадчук разом із жителем Білорусі Олександром Аскіркою показали жахіття на одній з курячих ферм у Польщі. Вони зробили це у межах проєкту Асоціації відкритих кліток у Польщі. Про це пише gazeta.pl.

Ферма розміщується в селі Вьоска у Великопольському воєводстві. Українка і білорус пропрацювали там 37 днів. За цей час вони назнімали за допомогою прихованих камер та телефонів низку відеоматеріалів, які шокують. Жахливі умови не лише для птахів, але й для працівників ферми.

Реальність розведення курей-несучок на птахофабриці Woźniak у Великопольщі - фото: Оксана Осадчук, Олександр Аскірка

На зафільмованих кадрах видно курей, які хворіють та вмирають, їх ніхто не лікує, а їхні трупи днями лежать як в клітках поруч з живими курями, так і в проходах між клітками.

На самій фермі всюди бруд, кругом хробаки та блохи. Останні атакують не лише курей, але й працівників ферми.

Реальність розведення курей-несучок на птахофабриці Woźniak у Великопольщі - фото: Оксана Осадчук, Олександр Аскірка

На курячій фермі працюють не тільки поляки, а й мігранти з України, Білорусі та Азії. За словами авторів фільму, умови праці для іноземців відрізняються — вони працюють також і на вихідних, а робочий день для них довший, ніж для поляків.

Якщо, наприклад, на фермі сталася якась поломка, то працівники-мігранти повинні залишитися на фермі на годину-дві довше, але вищої ставки за понаднормову роботу ніхто з них не отримує.

Реальність розведення курей-несучок на птахофабриці Woźniak у Великопольщі - фото: Оксана Осадчук, Олександр Аскірка

Оксана Осадчук розповіла, що договорів про роботу на фермі значна частина працівників не мають, а працевлаштувалася вона на ферму через агенцію з працевлаштування.

"Договорів у нас не було взагалі ніяких. За увесь час роботи нам не запропонували підписати жодних паперів", — каже вона.

Реальність розведення курей-несучок на птахофабриці Woźniak у Великопольщі - фото: Оксана Осадчук, Олександр Аскірка

Польська Асоціація відкритих кліток уже повідомила прокуратуру про всі порушення, які вдалось задокументувати у фільмі. Після оприлюднення відео на фермі побував ветлікар. За його словами, жодних порушень під час чергових перевірок виявлено не було. У свою чергу Анджей Жарнецький, ветеринар із Великої Польщі , анонсував перевірки інших ферм-виробників у воєводстві.

"Треба з’ясувати, що там насправді відбувається. Ми здивовані цими записами. Тим паче, що ці ферми є одними з найбільших у Європі. Якщо хтось займається таким бізнесом, він повинен подбати про всі параметри щодо добробуту тварин. Але, на жаль, ми не щодня проводимо час на цих фермах, – сказав він.

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