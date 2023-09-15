Допомога у відновленні України неможлива без врегулювання питання санкцій, - американські ЗМІ

Зловживання санкційними інструментами в Україні є невирішеною проблемою, яка ставить під загрозу майбутнє відновлення України і ускладнює допомогу у цьому процесі з боку Сполучених Штатів.

Про це йдеться в американському виданні National interest.

"Західні держави не довіряють українським санкціям, оскільки докази порушень є секретними і не надаються на вимогу про взаємність санкцій. Необхідна більша співпраця між українською владою та західними санкційними органами, включаючи прозорість доказів, які підлягають розгляду в українських та міжнародних судах", — йдеться у публікації.

Американське видання зазначає, що санкції залишаються необхідним інструментом протистояння з росією, проте санкційний процес в Україні має істотну корупційну складову.

"У непрозорому українському політичному та бізнес-середовищі цей інструмент перетворився на надмірно використовувану та політизовану зброю, якою часто зловживають і яка в деяких випадках не має нічого спільного з росією, як стверджують українські підприємці, що постраждали від санкцій. Брак прозорості та відсутність належної правової процедури призвели до припущень, що український режим санкцій не вільний від корупції та корисливих інтересів", — стверджують автори статті.

Видання наводить статистику введення санкцій в Україні, цитуючи керівника практики міжнародного комерційного та торговельного права (ІКТ) в київському офісі Baker McKenzie Ганну Штепу, яка стверджує, що з початку війни до українського санкційного списку було додано понад 5 715 фізичних та 3 153 юридичних осіб, багато з яких були піддані санкціям за сприяння обходу існуючих санкцій та інших обмежувальних заходів щодо ведення бізнесу в росії. За словами Штепи, в Україні було порушено понад 2300 кримінальних справ лише за фактом колаборації з державою-агресоркою.

На думку авторів статті, є низка інструментів, за допомогою яких можна вирішити проблему непрозорості та корупційності українських санкцій. Наприклад, застосування технології блокчейн для відстежування державних грошей, а також більш тісна співпраця

При цьому у статті зазначається, що президент Володимир Зеленський вже здійснив низку заходів, спрямованих на зменшенні корупції. Зокрема, прирівняв її до державної зради. Проте, на думку американських партнерів, Україна повинна посилити свої антикорупційні зусилля, в тому числі, зробити санкції прозорими та сумісними із західними.