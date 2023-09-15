На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами учня перед школярами, — соцмережі (відео)

Заступниця директора школи заявила журналістам, що до інциденту на вчителя не скаржились ні учні, ні їх батьки. У поліції повідомили, що вже встановлюють усі обставини інциденту.

У Хотинській філії Прислуцького НВК, що знаходиться у Березнівському районі Рівненської області, вчитель фізкультури побив учня ногами. Відео побиття опублікував Instagram-паблік "Типове Березне".

На уривку відео видно, як дорослий чоловік на ходу завдає дитині удару спершу рукою в область спини, а потім двічі — ногою, коли хлопець знаходиться у сидячому положенні. Причину конфлікту з уривка встановити з опублікованого фрагменту відео неможливо.

Заступниця директора школи Валентина Дудар повідомила журналістам "Рівне Медіа", що інцидент стався 14 вересня на перерві між заняттями. За її словами, до керівництва закладу жодних звернень від учня, інших учасників освітнього процесу та батьків не надходило.

Як зазначила "Суспільному" пресофіцерка поліції області Юлія Дуднік, про випадок правоохоронці дізнались під час моніторингу соцмереж.

"Наразі працівники ювенальної превенції Рівненського районного управління працюють на місці події у селі Прислуч колишнього Березнівського району та встановлюють усі обставини. Детальніше — згодом", — каже працівниця поліції.

Нагадаємо, 10 вересня Times of India повідомили, що в Індії вчитель напав з кулаками на учня-даліта, який випив воду для вчителів. Розлючені родичі хлопчика прийшли до державної початкової школи розбиратися, а також подали заяву в поліцію. Конфлікт ускладнився тим, що хлопчик належить до касти недоторканих.