Справа Ігоря Коломойського: що каже бізнесмен та у чому його звинувачують

Цього тижня в Бюро економічної безпеки повідомили, що вручили третю підозру бізнесмену Ігорю Коломойському. Сам підприємець каже, що підозра є абсурдною та планує оскаржувати рішення суду про обрання йому запобіжного заходу. Про це йдеться у сюжеті Дмитра Святненка "ТСН. Тиждень".

У чому звинувачують Ігоря Коломойського і, що каже бізнесмен?

Бізнесмен Ігор Коломойський під час свого звернення у суді каже, що підозра від Бюро економічної безпеки необґрунтована, бо це фінансовий абсурд: "Тут просто нереальні речі. Фантастичні"

Слідство вважає, що починаючи з 2013 року і аж до націоналізації, акціонер тоді ще приватного банку "Приват" Ігор Коломойський, нібито, вносив готівку на свій безготівковий рахунок. Загалом майже шість мільярдів гривень. Гроші йому на рахунок надходили, а от готівку, він, нібито, нікуди не вносив. Бізнесмен називає версію принципово неможливою.

"На момент націоналізації "ПриватБанку" в касі знаходилося близько 10 млрд грн. Уявіть, що з кінця періоду вчиненого злочину з лютого 2014 року по грудень 2016-го, коли відбулася націоналізація, щодня в касі здавалися папери і писалося, що там 10 млрд, а насправді знаходилося 4,2 млрд. І щодня сотні людей, які працюють в банку, підписували папери. Припустимо, є якісь свідки, які сказали, що грошей не було. Але за ці два роки і 10 місяців ці люди не завжди були на роботі, були інші люди, які теж були втягнуті і все підписували", — зауважив Коломойський.

Ще більш нереальною ця схема виглядає на тлі націоналізації "Привату" в 2016 році. Якби ця оборудка справді відбувалась з 2013-го, то її би обов’язково викрили б 2016 року. Бізнесмен каже, що в момент переходу фінустанови у власність держави жодного дефіциту готівки в касі не виявили.

"Відбувається націоналізація. Приїхала туди ціла "група захоплення" ще за місяць — працівники Нацбанку, ще хтось, там було людей 50. Вони зняли всі залишки каси. Як ви думаєте, якби під час націоналізації в касі не вистачало 6 млрд, — вони б помітили це? Я думаю, напевно помітили б", — каже Ігор Коломойський.

У адвокатів виникла низка процесуальних претензій до нового обвинувачення. По-перше, це нова підозра чи переоформлена стара? Два тижні тому Коломойському вже вручали підозру ці ж слідчі органи, за цими ж статтями.

"За ці дні із злочину проти власності орган досудового розслідування перекваліфікував на службовий злочин. Корупційний злочин", — каже адвокат.

Ніхто зі співвласників та клієнтів "Приватбанку" до поліції не звертався

Немає в справі і потерпілих. Теоретично, у 2013 році відповідну заяву у міліцію могли написати бізнес-партнери Коломойського, співвласники "Привату", але у них претензій немає. Клієнти "привату" також заяв у міліцію чи поліцію не писали. Не писали і юристи вже націоналізованого банку. Ми зв’язались із адвокатом Андрієм Пожидаєвим, він від 2016-го юридично супроводжує судові позови банку "Приват" до Коломойського. Про схему, яку розслідує БЕБ, як виявилось, він говорити не готовий .

Пане Андрію, добрий день, це Дмитро Святненко, ТСН. Хотіли у вас запитати про вчорашню ухвалу стосовно Ігоря Коломойського..

Про яку ухвалу йде мова?! Зверайтесь через пресслужбу "ПриватБанку".

А "Приватбанк" писав заяву в поліцію?

Я вас не чую.

Ба більше, минулої суботи Вищий антикорупційний суд відпустив підозрюваного посадовця "ПриватБанку" Ярослава Лугового, у справі НАБУ, бо закінчився термін позовної давності. Тобто держкерівництво "Привату" не виявило жодного інтересу до такого роду справи і лишилося поза юрисдикцією.

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Що кажуть адвокати про справу Коломойського

У клопотанні до суду прокурор просить змінити запобіжний захід на більш жорсткий. Але ж до Коломойського застосований найжорсткіший, кажуть його адвокати: арешт із можливістю внесення застави. А підозрюваний й так уже перебуває у СІЗО - бо не вніс навіть удесятеро меншу заставу. Адвокати вважають це маніпуляцією.

"Розмір визначеної застави він не відноситься до зміни запобіжного заходу, тому відповідно до КПК, тут взагалі розглядати нема що. Оскільки запобіжний захід не змінюється", — кажуть адвокати бізнесмена.

Адвокат Ростислав Кравець колись теж судився із Ігорем Коломойським та "ПриватБанком". Він досвідчений юрист і захищає в судах відомих бізнесменів та політиків. За цією справою спостерігає із цікавістю та інтересом. Каже, що схеми у гучних справах подібні одна на одну. А ще, натякає на тенденційний характер провадження.

"У нас відбувається якась така олімпіада імені Коломойського. На мій погляд, це виконання якихось завдань. У практиці зустрічаєш такі випадки, коли справи є замовними", — каже адвокат Ростислав Кравець.

Опівночі суддя Шевченківського суду оголошує ухвалу. Запобіжний захід не змінюється. Зростає лише застава. Прокурор просив майже шість мільярдів, суддя суму зменшує — до трьох з половиною. Таким чином, Ігор Коломойський у вересні отримав дві підозри від БЕБу та одну від НАБУ. 25 вересня він спробує оскаржити першу підозру в апеляційному суді.