Намагалися затримати чоловіка на зупинці: у Львові щодо співробітників ТЦК розпочали перевірку (відео)

ЗМІ з'ясували, що представники ТЦК у Львові, начебто побили та намагалися затримати чоловіка біля академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Правоохоронці повідомили, що з заявами щодо скоєння правопорушення до них ніхто не звертався.

У Львові стосовно співробітників обласного ТЦК та СП, які могли побити та намагалися затримати чоловіка на зупинці, розпочали перевірку. У Facebook відомства повідомили подробиці.

У повідомлені наголосили, що знають про відео, яке начебто вказує на неправомірні дії представників ТЦК та СП. Обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призначив перевірку службову перевірку. За її результатами буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів.

У ТЦК та СП звернулися до громадян віком від 18 до 60 років із проханням мати при собі військово-облікові документи або документи, що посвідчують особу. Їх, як йдеться у дописі, варто з собою носити для перевірки на прохання уповноважених осіб спільних патрулів.

Журналісти ТСН з'ясували, що подія відбулася біля академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Вони порівняли фото та відео інциденту. Львів'яни розповідали, що представники ТЦК намагалися схопити чоловіка на вулиці Городоцького.

Станом на вечір 18 серпня у Львівському обласному ТЦК не підтвердили і не спростували інформації про те, що люди в українській військовій формі на відео мають стосунок до установи. На запитання журналістів ТСН про те, чи представники ТЦК на цьому відео, у військкоматі повідомили, що свою позицію опублікували саме на офіційній сторінці у Facebook. Правоохоронці представникам видання повідомили, що попередньо із заявами про скоєння правопорушення в цьому випадку до них ніхто не звертався.

Затримання у Львові: містяни звинуватили представників ТЦК

У Львові співробітники ТЦК нібито намагалися затримати чоловіка, застосовуючи силу. У мережі 17 вересня з'явилося відповідне відео, на якому людину силою заштовхують у транспортному засобі. При цьому очевидці події закликають відпустити чоловіка і викликати поліцію.

Нагадаємо, 18 червня в місті Рені Ізмаїльського району Одеської області представники ТЦК нібито стріляли в повітря на місцевому ринку. Вони наче намагалися затримати перехожого.