В Київраді не хочуть повертати столиці майно в центрі міста, — ЗМІ

Керівництво столиці вперто не хочуть повертати історичну будівлю на Подолі в комунальну власність міста. Чому так відбувається, ЗМІ раніше писали у розслідуванні, передає видання "Телеграф".

За словами журналістів, біля церкви Миколи Притиска, стоїть старовинна будівля, яка вже понад 20 років перебуває у підвислому стані. З одного боку, вона формально належить київській громаді, а з іншого – у 1999 році будинок по вул. Хорива, 1-Г, загальною площею 1223 кв.м було передано новоствореному Відкритому міжнародному університету розвитку людини "Україна".

ЗМІ неодноразово писали про те, що у будівлі на вулиці Хорива зареєстрований благодійний фонд, різноманітні фірми, що здійснюють комерційну діяльність. І хоча там формально розміщується кафедра дизайну університету, де-факто це приміщення давно зачинене та перебуває у занедбаному стані.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті університету "Україна" з 24 лютого 2022 року заняття в приміщенні корпусу не проводились.

Більшість депутатів Київради та представників громади однозначно висловлюються за повернення будівлі громаді для більш ефективного використання, запевняють ЗМІ.

13 червня на сесії Київ ради за підтримки більшості фракцій 66 голосами депутатів питання було внесено до порядку денного. Фракція "УДАР" мера Києва Віталія Кличка почала відігравати ситуацію назад. За відповідне рішення голосували депутати усіх фракцій окрім однієї. В результаті, забракло лише одного голосу: за повернення приміщення проголосувало 60 депутатів за необхідних 61.

Як зазначається в матеріалі журналістів, ключовою фігурою, яка усіляко блокувала цей процес, виявився Валентин Мондриївський – один з керівників фракції Кличка у міськраді і за сумісністю заступник міського голови. Неформально саме він контролює департамент освіти в Києві і чомусь категорично виступає проти повернення будівлі громаді.

Найближчим часом питання будинку в історичному центрі столиці буде підняте в Київраді знову. Але у деяких депутатів виникають питання щодо дій (а точніше – бездіяльності) керівництва міста і його небажання захистити майно міста і повернути історичну будівлю у центрі Києва до громади, впевнені журналісти.