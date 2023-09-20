Кредити до зарплати: закон Гетманцева обмежить українцям доступ до "швидких грошей", — ЗМІ

Цього пленарного тижня Верховна рада може проголосувати за законопроєкт про зміни в держрегулюванні ринків фінпослуг (№ 9422) авторства глави податкового комітету Данила Гетманцева і низки інших депутатів "Слуги народу". Автори проєкту стверджують, що законопроєкт допоможе навести лад на ринку мікрокредитування. За словами учасників ринку, законопроєкт дасть змогу НБУ в ручному порядку встановлювати правила гри на ринку небанківських фінустанов. Про це йдеться в розслідуванні РБК-Україна "Мега-регулятор. Навіщо в Раді перетворюють Нацбанк на новий центр влади".

За даними ЗМІ, у документі створюються умови, які можуть знищити т. зв. "швидкі" кредити до зарплати. Зокрема, законопроєкт № 9422 планує обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день (зараз середня ставка на ринку небанківських кредитів — приблизно 2-3% на день, — ред.).

За даними Об’єднання учасників фінансового ринку (ОУФР), зараз середньозважена ставка — 2,5% на день. Тобто, НБУ пропонує законодавчо встановити ставку більш ніж удвічі меншу, і більш вигідну, ніж чинна ставка кредитування в комерційних банках. Як зазначають автори, "кредити до зарплати" беруть споживачі з низьким кредитним рейтингом, які не можуть розраховувати на отримання в банку кредитної картки. Відповідно, і ставка за такими кредитами більша за ставку за банківськими кредитами та порівнянна з ломбардами.

"Безумовно, на цьому ринку потрібно наводити порядок. Є недобросовісні компанії, які ставлять великі відсотки (5-7% на день). Але з іншого боку, це ринок, і ця послуга потрібна мільйонам українців. Враховуючи, що середній чек кредиту — близько 4-4,5 тисяч гривень, це люди, які реально потребують грошей", — вважає Андрій Ніколаєнко.

Журналісти зазначають, що згідно з офіційними даними НБУ, за перший квартал цього року клієнти взяли 7,5 млрд грн мікрокредитів. Законодавче обмеження розміру ставки зробить цей бізнес невигідним — 21 тисяча співробітників агентств з мікрокредитування залишаться без роботи, а 1,7 млн клієнтів залишаться без доступу до кредитів і грошей на життя. Експерти вважають, що встановлюючи обмеження, законодавець заганяє мікробізнес у руки "чорних ломбардників", які позичають гроші кешем.

На думку Ніколаєнка, спроби регулювання з боку Нацбанку призведуть до того, що кредити підуть у тінь. "Як було на початку 90-х: їх роздаватимуть у підворіттях і потім ламатимуть за них руки. Цей законопроєкт у спробі щось поліпшити вб’є мікрокредитування на корені", — вважає Ніколаєнко.

Євген Петруняк, нардеп від "Слуги народу" і один з авторів альтернативного законопроєкту, підкреслює, що цим проєктом Нацбанк намагається монополізувати ринок фінансових послуг, зокрема небанківських, що згодом може знищити ринок мікрокредитування.

"Багато гравців, які працюють зі швидкими грошима, підуть із ринку. На жаль, велика кількість людей сьогодні потребують цих швидких грошей. Якщо закон ухвалять, багато компаній закриються, і люди втратять доступ до дешевих і швидких кредитів", — каже він.