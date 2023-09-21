Унікальний медичний всюдихід для фронту: ЗСУ отримали техніку від Сергія Коровченка та Фонду Владислави Молчанової

В Києві на паркінгу постраждалого від ракетного удару росіян ТРЦ Ретровіль представники фонду Владислави Молчанової та підприємець Сергій Коровченко передали військовослужбовцям Збройних сил позашляховики й британський медичний всюдихід. Про це повідомляє видання "Апостроф".

Перед передачею автомобілі освятили, і відтепер вони служитимуть військовослужбовцям сформованої на основі ДУК "Правий сектор" 67-ї окремої механізованої бригади, та 79-го прикордонного загону ДПСУ.

Військовослужбовці, благодійники та волонтери: представники 67 ОМБР ДУК ПС, 79 прикордонного загону ДПСУ, Фонду Владислави Молчанової та підприємець Сергій Коровченко

Представник Фонду Владислави Молчанової Іван Молчанов, що займався транспортуванням техніки, розповів про шлях благодійників:"Швидку ми везли з Британії, з воєнної бази. Вчора ще вона знаходилась на кордоні Львівської області… Їхали всю ніч, зранку доїхали до Києва, поміняли кілька деталей і ТО провели… Без сну дістались сюди".

Представник фонду Владислави Молчанової Іван Молчанов

Британський медичний транспорт обладнаний кисневим генератором, тому здійснювати реанімацію можна безпосередньо під час руху.

"Це Pinzgauer 6х6, повний привід на всі 6 коліс… Чудові якості як по прохідності, так і по транспортуванню військовослужбовців, які перебувають у важкому стані", — розповів волонтер Микита.

В Pinzgauer встановлено обладнання для генерації кисню та інше для реанімації поранених

Швидка на базі Pinzgauer - унікальна річ для фронту

Швидка для 67 ОМБР ДУК на базі Pinzgauer 6x6

Підприємець Сергій Коровченко нагадав, що росіяни нанесли удар по торгівельно-розважальному центру Ретровіль в березні 2022, "було спричинено збитків більше ніж на 20 млн євро". Наразі він зі своєю командою юристів супроводжує цю справу.

"Ми виграли судовий процес проти російської федерації… Плануємо робити конфіскацію та реалізацію активів РФ, в тому числі через міжнародні інстанції", — розповів він і поділився планами надалі вимагати компенсацій від РФ для українських підприємств.

Підприємець Сергій Коровченко

За словами молодшого лейтенанта батальйону забезпечення 67 ОМБр ДУК "Правий сектор" Юрія, авто будуть використовувати для евакуації з зони ураження бійців і потерпілих.

Представник 79-го прикордонного загону ДПСУ "Композитор" додав: "Автомобілі дуже допоможуть, спростять перед підрозділами ДПСУ по обороні рубежів, та відбиття збройної агресії ворога".

Техніка для 67 ОМБР ДУК ПС та 79 прикордонного загону ДПСУ

Раніше коштом засновниці "Stolitsa Group" Владислави Молчанової було придбано для потреб 3-ї окремої штурмової бригади 100 приладів нічного бачення AGM PVS-14 3AL1. Також вона передала до ЗСУ 53 одиниці техніки — броньовані авто і БТРи, що теж були закуплені за її кошт.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Фонд Владислави Молчанової передав на потреби сил безпеки та оборони близько 100 спеціалізованих авто.