Мережа "Укрзолото" передала дві цистерни на Херсонщину

Після страшного теракту на Каховській ГЕС ювелірна мережа "Укрзолото" одразу перерахувала 1,5 млн грн на допомогу постраждалим, а також розпочала благодійну акцію для збору коштів. За 20 днів вдалося зібрати 1 689 100 гривень. Таким чином мережа перерахувала до Благодійного фонду Сергія Притули 3 189 100 грн для відбудови Херсонщини.

Одразу було закуплено засоби, що допомагали у боротьбі з наслідками техногенної катастрофи, спричиненої окупантами. Кошти пішли на закупівлю рятувальних засобів: човнів, гідрокостюмів, насосів, станцій очищення води.

На сьогодні вода на Херсонщині відійшла, але регіон продовжує потребувати допомоги. Головна проблема — відсутність питної води та каналізації. Тому частину із зібраних коштів було вирішено направити на закупівлю цистерн для доставки і роздачі питної води. Фонд Сергія Притули закупив такі цистерни, які вже допомагають мешканцям Херсонщини.

Мережа "Укрзолото" продовжує підтримувати Сили Оборони і постійно передає авто для потреб фронту. Вони використовуються як в умовах бою, так і для евакуації. "Укрзолото" також проводив благодійну акцію, на зібрані кошти з якої було закуплено 30 БПЛА DJI mavic 3 та DJI Matrice. Продовжуємо разом наближати перемогу!