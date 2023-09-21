Спецслужби РФ вербують українських дітей для розсилання фейків про замінування, — СБУ

Відомо, що для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу "Вконтакте", підконтрольні Telegram-канали та ігрові інтернет-платформи.

Служба безпеки України (СБУ) зафіксувала понад 2 тисячі фейкових мінувань з початку року. Серед фігурантів справ — неповнолітні, які працювали на спецслужби Росії. Про це пишуть на сторінці Служби безпеки України.

"Служба безпеки задокументувала численні спроби спецслужб РФ розхитати внутрішню обстановку в Україні через фейкові повідомлення про "мінування" інфраструктури в різних населених пунктах нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території Росії, а також від українських абонентів.

Встановили, що для розсилання терористичних повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей. Для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу "Вконтакте", підконтрольні Telegram-канали та ігрові інтернет-платформи.

В СБУ додають, що саме на цих ресурсах представники спецслужб Росії знайомляться з користувачами та пропонують їм співпрацю.

"Дуже часто для схилення дітей до підривної діяльності ворог застосовує методи шантажу та психологічних маніпуляцій, а також пропонує гроші", — зазначають у СБУ,

Перед відправленням повідомлень про фейкові мінування діти отримують від російських кураторів перелік пріоритетних об’єктів в Україні. Для збереження анонімності листів їх надсилають з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Зокрема у Черкасах викрили двох учнів старших класів місцевої школи, які у липні цього року повідомили про "мінування" обласної військової адміністрації та міського торговельного центру.

За даними слідства, юнаки діяли за вказівкою представників ФСБ, які завербували обох школярів через підконтрольні Росії Telegram-канали.

"За цим та іншими фактами тривають розслідування за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності)", — йдеться у дописі.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, СБУ затримала на Херсонщині сім’ю колаборантів, яка допомогла російським окупантам провести у 2022 році фейковий "референдум" на тимчасово окупованій території.