Звинувачення знято: Рада підтвердила правильність дій Держаудитслужби під час ревізії Міноборони

Верховна Рада України підтвердила правильність і законність дій Державної аудиторської служби під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони. Про це свідчить ухвалена парламентом постанова №10071.

У постанові сказано, що під час проведення ревізії Держаудитслужба керувалася діючою на той момент постановою Кабміна №335, яка чітко вказувала на неможливість включення прибутку у склад ціни для виконавця оборонного замовлення. Аудитори керувалися саме цим документом за відсутності будь-яких інших законодавчих механізмів

Ця урядова постанова була ухвалена в березні 2022 року за ініціативи Міноборони України. Вона дозволила постачальникам товарів та послуг укладати прямі договори з Міноборони без будь-яких процедур та отримувати до 100% передоплати вартості кожного контракту.

Рада дійшла висновку, що окремі норми цієї постанови були написані із порушенням Конституції і тому тепер вона визнана такою, що втратила чинність. Кабміну доручено врегулювати правові відносини між Міноборони України та виконавцями державних контрактів, а також компенсувати підрядникам економічно обгрунтовані втрати. Всі звинувачення Держаудитслужби в упередженості знято.

Нагадаємо, у відповідь на звернення міністра оборони та правоохоронних органів через велику дебіторську заборгованість Міноборони Держаудитслужба провела ревізію діяльності відомства за 2022 рік.

Аудитори дійшли висновку, що виконавці державних контрактів з оборонних закупівель завдали збитків державному бюджету в сумі 2,4 млрд грн, оскільки включили суми прибутку у склад закупівельної ціни.

Втім Держаудитслужба ніколи не зверталась до оборонних підприємств з вимогою повернути ці гроші. За результатами ревізії служба звернулась лише до Міноборони з вимогою привести контракти у відповідність до вимог тоді ще діючої постанови №335.