66% українців вважають, що діяльність УПЦ МП необхідно заборонити: у ВР не вистачає голосів

Глава парламенту Руслан Стефанчук пояснив, чому не виносить на розгляд законопроєкти, що передбачають заборону діяльності Української православної церкви.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив сумніви в тому, що в парламенті збереться необхідна кількість голосів для заборони діяльності Української православної церкви Московського Патріархату, якщо відповідні законопроєкти будуть винесені на голосування. Про це державний діяч сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому він не виносить на розгляд законопроєкти, що передбачають заборону діяльності МП, Стефанчук зазначив, що він як голова Верховної Ради не впливає на порядок денний.

"Порядок денний формується виключно погоджувальною радою. Але ще раз кажу, що парламент — це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки що немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акта. Виносити його в зал, провалювати для того, щоб просто порадувати Російську Федерацію, це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", — сказав Руслан Стефанчук.

Він також додав, що хоче вірити, що побачить 226 необхідних голосів, але, за його словами, "поки що триває внутрішня дискусія, яка відбувається не тільки всередині "Слуги народу", а зокрема в рамках інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні".

Як повідомляв рух "Чесно", у День незалежності України 24 серпня 2023 року у Верховній Раді зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Тоді парламентарі вимагали невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

Дві третини українців, або 66%, вважають, що діяльність Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, необхідно заборонити. Такі результати опитування, яке з 26 травня до 5 червня провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

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