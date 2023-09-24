"Час розкішної осені": синоптикиня повідомила про похолодання

Найближчими днями в Україні буде "бабине літо", а далі температура почне відчутно знижуватися.

В Україну суне похолодання, і незабаром українці відчують дихання справжньої осені. Поки ж "золота пора" ще принаймні тиждень порадує жителів країни "бабиним літом". Яка погода буде найближчим часомі, і коли почне знижуватися температура розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

Сьогодні, 24 вересня, на більшій частині території України практично весь день пануватиме сонце, і повітря прогріється до +24…+29 градусів. А на півдні та південному заході, ртутний стовпчик може досягнути позначки у +30.

"Найближче відчутне похолодання — орієнтовно 4-5 жовтня. Так що білі кросівки і більшість літніх речей ще можна вигуляти", — прокоментувала вона.

Трохи прохолодніше буде на заході країни. Там денна температура опуститься до +19…+24 градусів за рахунок дощів, які зайдуть із заходу. Втім характер дощів буде зовсім не осіннім. Вони будуть короткочасними і навіть подекуди з грозами.

На решті України поки що пануватиме суха і сонячна погода.

Погода в Києві

За прогнозами Наталки Діденко, перше відчутніше похолодання, якщо це можна назвати похолодання очікується у Києві якраз з початком жовтня. З 1-го числа, з наступної неділі.

"Температура повітря проти теперішньої, +24+28 градусів, знизиться до +18+20 градусів. То ж грійтеся, ловіть вітамін Д, робіть вуличні ремонти, фарбуйте недофарбоване, шурхотіть листям, збирайте в кишені лискучі каштани — словом, все, що треба зробити на відкритому повітрі — все вийде. Якраз час розкішної осені", — написала вона.