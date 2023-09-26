"Жував жуйку": у Києві водій, ймовірно, з'їв наркотики на очах у поліції (відео)

Поліцейські попередили чоловіка, що під час такого приймання "їжі" є ризик вдавитися, натомість останній проковтнув все що у нього було в роті та повідомив, що це була лише жуйка.

У Святошинському районі Києва правоохоронці зупинили водія, який, ймовірно, на очах у інспекторів з’їв наркотики. Про це повідомили в пресслужбі столичної патрульної поліції.

"Пакетик поклали друзі, а жував жуйку", – пояснеює правоохоронця водія з ознаками нарокотичного сп'яніння.

Охоронці порядку у Святошинському районі зупинили транспортний засіб Subaru під керуванням 22-річного громадянина.

Коли патрульні підійшли до авто, то побачили, що водій щось ховає у дверцятах та дуже швидко жує. Інспектори запросили його вийти на вулицю й почули різкий запах марихуани від нього та з салону автівки.

Крім того, в салоні правоохоронці помітили порожній зіп-пакетик, в якому, ймовірно, й були наркотики.

Поліцейські попередили чоловіка, що під час такого приймання їжі є ризик вдавитися, натомість останній проковтнув все що у нього було в роті та повідомив, що це була лише жуйка. У водія охоронці порядку виявили ознаки наркотичного сп'яніння та запропонували йому пройти медичний огляд. Проїхати до лікаря-нарколога громадянин відмовився.

На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння (штраф 17 тисяч гривень).

Нагадаємо, 8 вересня працівники Державного бюро розслідувань України повідомили про підозру начальнику структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який систематично постачав своєму керівнику наркотики.