Психотропи на 50 млн грн: у Києві викрили нарколабораторію і вилучили "товар", — ОГП

Під час затримання підозрюваних та обшуку нарколабораторії загалом вилучено 68 кілограмів надзвичайно небезпечної психотропної речовини.

У Києві викрито потужну нарколабораторію з виготовлення особливо небезпечної речовини "Альфа PVP" у великих обсягах. Про це 26 вересня повідомив Офіс генерального прокурора.

Підозрювані — двоє киян, які облаштували лабораторію у столиці, а потім реалізовували готову "продукцію" через "закладки" в обумовлених місцях. Інформацію про "закладки" поширювали через Telegram. Під час обшуку у лабораторії було конфісковано 24 кг психотропу.

Крім того, було викрито трьох так званих "дистриб’юторів", які перевозили у власному автомобілі 20 кілограмів "Альфа PVP". Під час обшуків в орендованому ними гаражі вилучили ще 22 кілограми речовини, розфасованої у пакетах по 1 кілограму.

Виготовлення "Альфа PVP" Фасування "Альфа PVP" Фасування "Альфа PVP" Фасування "Альфа PVP" Виготовлення "Альфа PVP"

Загалом, за даними слідства, до складу злочинної групи входило дев'ятеро осіб — двоє організаторів, а також "дистриб’ютори" і фасувальники.

"За клопотаннями прокурорів шести особам застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще трьом – вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Усім фігурантам повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за ст. 307 Кримінального кодексу України.

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