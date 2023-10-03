Не "проросійський": Андрій Портнов подав на Фокус до суду, стверджуючи, що він патріот

Колишній народний депутат та ексрадник Віктора Януковича Андрій Портнов подав позовну заяву про захист гідності, честі та ділової репутації на видання Фокус через публікацію матеріалу, в якому його вказали як "проросійського політика".

Так, 21 серпня Печерський районний суд зареєстрував позовну заяву від Андрія Портнова, в якій він просить визнати недостовірною публікацію Фокуса від 24 липня, де з посиланням на заяву експертів Центру протидії корупції в колонці "Української правди" повідомляється про те, що на їхню думку, низка "проросійських політичних діячів" має бути внесена до списку санкцій, однак це неможливо через певні юридичні перешкоди. У цьому контексті також згадується й Андрій Портнов, як людина, яка, на думку експертів Центру протидії корупції, є "проросійським політиком".

При цьому, згідно з позицією Портнова, викладеною в позовній заяві, він стверджує, що його назвали "колаборантом" і "зрадником", тоді як у самій публікації Фокуса таких тверджень немає.

Андрій Портнов просить суд визнати інформацію, опубліковану Фокусом, недостовірною та такою, що порочить його честь, гідність і ділову репутацію.

Зазначимо, що Фокус не згоден з тим, що публікація, в якій згадується Андрій Портнов, суперечить закону і має намір відстоювати свою позицію в суді.

— У всьому світі існують політологічні оцінки різних політиків, як "проросійських", "проамериканських", "проіспанських" чи "прокаталонських". Не знаю, чому раптом зараз так активізувався політик часів Януковича на коментар наших колег. Нагадаю, що Фокус передрукував оцінювальне судження інших ЗМІ. Але повністю з ним згоден. Навряд чи політика з адміністрації Януковича можна назвати "проамериканським", адже правда ж? — коментує ситуацію головний редактор Фокуса Олексій Газубей. — А якщо пан Портнов настільки патріот, як розповідає в позовній заяві, нехай приїде на суд до України, до Києва, можливо, навіть поспілкується з редакцією.

Андрій Портнов стверджує, що він за Україну, а Росія — агресор

У своїй позовній заяві Портнов просить звернути увагу на його заслуги перед Україною, які полягають у тому, що він "провів через парламент максимально можливий на той момент пакет європейських законопроєктів, які були публічно схвалені багатьма керівниками європейських інституцій або стали вітчизняними чи світовими новинами".

Примітно також, що Портнов називає Росію агресором і вказує, що ніколи не критикував євроінтеграцію України або вступ до блоку НАТО, а Крим і захоплені території Донецької та Луганської областей публічно називав окупованими Росією територіями.

"Позиція Портнова А.В. щодо війни в Україні однозначна і принципова — він вважає, що президент РФ, російські чиновники, російські війська та громадяни РФ вчинили та продовжують чинити, щодо нашої країни та громадян України жахливі воєнні злочини", — ідеться в заяві.

Чим відомий Андрій Портнов

Андрій Портнов був народним депутатом України V скликання (2006-2010 роки) від Блоку Юлії Тимошенко. Також відомий тим, що після поразки Юлії Тимошенко на президентських виборах 2010 року захищав її інтереси у Вищому адміністративному суді.

У квітні 2010 року став заступником голови Адміністрації президента Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

Під час Євромайдану Портнов був членом "робочої групи з врегулювання політичної кризи" разом із президентом Віктором Януковичем й тодішньою міністеркою юстиції Оленою Лукаш.

Віктор Янукович на церемонії складання присяги суддями 17 серпня 2010 року за участю Сергія Ківалова, Андрія Портнова та Олени Лукаш. Фото: Михайло Марків / POOL / УНІАН Засідання Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 13 січня 2011 р. На фото з Портновим колишні глава Адміністрації президента України Сергій Льовочкін, президент Віктор Янукович, голова Комісії з розвитку демократії та утвердження права Сергій Головатий і міністр юстиції України Олександр Лавринович Фото: Михайло Марків / POOL / УНІАН Зустріч Віктора Януковича і Глави АПУ Андрія Портнова та міністра юстиції Олени Лукаш з лідерами опозиційних парламентських фракцій у Києві 27 січня 2014 р. Фото: Андрій Мосієнко / POOL / УНІАН

24 січня 2014 року президент Янукович звільнив Портнова з посади свого радника і призначив його першим заступником голови Адміністрації президента України. 26 лютого він був звільнений з посади виконувача обов'язків президента України Олександром Турчиновим.

За інформацією зі ЗМІ, 28 лютого 2014 року Портнов покинув територію України й повернувся 19 травня 2019 року під час президентських виборів. За словами Портнова весь цей час він був закордоном у відрядженні. При цьому Печерський районний суд ухвалив таке рішення: "Задовольнити заяву і встановити факт безперервного на законних підставах проживання ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) на території України з 14 квітня 2014 року по 19 травня 2019 року."