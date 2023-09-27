Роман Устименко, керівник Alfa Beauty Group LLC: успіх приходить до того, хто його прагне

Догляд за собою — це важливий аспект нашого життя, і в нинішньому світі без цього не обійтися. Кожна сучасна людина, будь-то жінка чи чоловік, хоче мати доглянутий вигляд. Шлях до досконалості залежить не тільки від здорового способу життя, а й від косметики, якою вона користується. Справжньою красою завжди вважалась природність, тому засоби догляду за собою мають бути створені на основі натуральних природних компонентів і мати стовідсоткову безпечність та ефективність. Власне такими особливостями характеризуються косметичні засоби з Південної Кореї, які вже давно стали пріоритетними для українських споживачів різного віку.

Не дарма у 2016 році відомий нині в Україні підприємець Роман Устименко обрав для свого нового бізнесу продаж саме брендової корейської косметики, відкривши роздрібно-гуртовий інтернет, — магазин crispy.ua. До цього в Романа вже був успішний будівельний та комерційний бізнес у Луганську. Однак відомі події 2014 року у Донецькій і Луганській областях змусили його з родиною покинути все, переїхати до Києва та розпочати все з нуля.

Ретельно слідкуючи за якістю товарів, що постачаються з Південної Кореї, компанія Сrispy дає тверді гарантії оригінальності усього представленого в онлайн-крамниці асортименту продукції. Всі без винятку косметичні продукти сертифіковані за міжнародними стандартами і дозволені до реалізації.

Свій вибір саме онлайн-майданчика як основного каналу дистрибуції підприємець пояснює низкою причин, серед яких ключовими є зниження вартості косметичних засобів для кінцевого споживача за рахунок відмови від оренди торговельних і підсобних приміщень та витрат на додатковий персонал, а також збільшення середнього чеку за рахунок впровадження різноманітних мережевих акцій та партнерських знижок, які дуже популярні в інтернет-шопінгу.

Компанія вже восьмий рік працює з корейською косметикою, яку закуповує безпосередньо у виробників. Продукція зберігається на власному складі, тому всі позиції з каталогу завжди є в продажу. На сьогодні насиченість товарного асортименту досягла 3000 артикулів від 24 косметичних брендів Південної Кореї.

Сrispy.ua — унікальний майданчик, який із самого початку був не просто комерційним проектом. Заснувавши торговий бізнес, Роман обрав за мету допомогти людям дбайливо, а головне правильно доглядати за своєю шкірою та волоссям, щоб якомога довше зберегти природну свіжість і молодість. Тому спільно із командою щодня вкладав і продовжує вкладати в справу свої знання, вміння, енергію та час. Закономірно, що кількість покупців і товарообіг інтернет-магазину з кожним роком невпинно зростають. Так, клієнтська база сьогодні налічує близько 20 000 постійних клієнтів, а продажі у 2022 році зросли до 2 мільйонів доларів США.

Визначні трудові досягнення, громадянська позиція та активність, а також благородні справи підприємця у важкий для країни час були відмічені Асоціацією ділових кіл України, яка спільно із Радою експертів Міжнародної іміджевої програми "Лідери ХХІ століття" в межах створеного національно-патріотичного проекту "Великі Українці" нагородила його "Орденом честі" та удостоїла титулу "Великий українець" у номінації "Розвиток приватного бізнесу та економіки України".

З кінця 2022 року Роман вибудовує аналогічний бізнес у США, заснувавши в Нью-Йорку інтернет-магазин alfabeauty.com. Для його швидкого та успішного розвитку він прикладає всі свої підприємницькі здібності та досвід, бо розуміє, що американський споживач більш прискіпливий та вередливий. Вже з’явилися перші обнадійливі результати — укладено контракти з 4 брендами корейської косметики про ексклюзивну дистриб'юцію на території США. На наступний рік заплановано укласти ще 6 таких договорів. Поступово збільшується і асортимент онлайн-крамниці, який до кінця року планується збільшити до 400 артикулів, а впродовж 2024 року довести їх кількість до 1000.

Саме в США Роман замислив реалізувати свою давнішню ідею та за два роки створити особистий косметичний бренд, в якому значно спростити складний корейський багатоступеневий догляд за шкірою і адаптувати його для американського та європейського споживача. Якщо раніше підприємець не ризикував складати далекоглядні плани зі зрозумілих причин, то тепер, коли він почувається у безпеці, сміливо планує креативні проекти на довгострокове майбутнє.

Ще Далай-лама XIV вважав, що основним ключем до успіху є оптимістичний настрій. Нашому герою оптимізму не позичати, так само як і амбітності, цілеспрямованості й працьовитості. Ці особливі риси і благородна місія, яку він втілює в своїх бізнес-проектах, зроблять свою справу і приведуть Романа Устименка до нових вершин у бізнесі.