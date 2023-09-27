Коли холоди і заморозки: якою буде погода у жовтні в Україні

Погодні умови в нашій країні цієї осені радують теплом тривалий час, однак багатьох все ж цікавить, коли холоди і заморозки почнуться. Вже у жовтні можна очікувати передбачуване похолодання.

Коли холоди і заморозки в Україні, розповів синоптик народний синоптик Володимир Деркач. Про це він повідомив в інтерв'ю "Телеграфу".

Він зазначив, що погода у жовтні розпочнеться з прохолодних метеоумов. З його слів, відносно комфортно буде у світлий час доби, але з настанням ночі показники на термометрах будуть інтенсивно опускатися.

В перші дні наступного місяця очікується найхолодніше. Надалі погода у жовтні буде більш сприятливою, адже знову потеплішає, з 10-го та 11-го числа знову прийде несуттєве похолодання, яке супроводжуватиметься дощами.

Володимир Деркач зазначив, що знову "бабине літо" прийде до України вже після 14-го жовтня. У цей період варто очікувати сухого періоду. Температура вночі опуститься ще нижче, це не означатиме приходу заморозків. Після помірно теплої, як для цього сезону погоди, почнеться плавний перехід до вологих і холодних метеоумов із заморозками. Початок останньої декади жовтня, як вважає Деркач, ще збереже помірне тепло, як для осені.

Синоптик Ігор Кібльчич виданню "Метеопрог" повідомив прогноз погоди на жовтень. З його слів, погодні умови по всій Східній та Центральній Європі до кінця місяця й надалі визначатиме стійке поле високого атмосферного тиску. На території України збережеться тепла, сонячна та суха погода з температурним фоном на 3 – 6 °С вище за кліматичну норму. Тривалий період відсутності дощів (за винятком деяких західних областей) дозволить зберегти тенденцію посилення посухи та пожежної небезпеки у лісах на більшій частині території нашої країни.

Нагадаємо, 25 вересня Український гідрометеорологічний центр опублікував прогноз погоди до кінця вересня. Найближчі кілька днів в Україні спостерігатиметься по-літньому тепла погода.