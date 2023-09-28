Україна може використовувати альтернативний інноваційний спосіб перевезення зерна на експорт

Через війну в Україні зерно експортують залізницею або автоперевезеннями і унікальна тара забезпечує від "АРІВАПАК" надійне провезення зерна в неспеціалізованих вагонах. До того ж вона надійно захищає дорогоцінний вантаж від вологи.

Основний експорт українського зерна до воєнного часу припадав на порти. У 2022 році через блокування в перевезенні зернових виникли серйозні проблеми. У зв'язку з ситуацією, що склалася, українські компанії постійно шукають інші логістичні шляхи експорту зерна — за допомогою залізниці або автоперевезень.

Особливості перевезення зерна залізничними составами

Хоча основним рішенням є залізниця, її недолік полягає в неможливості перевезень обсягу зерна, який проходив через порти.

Вирішення проблеми полягає у збільшенні пропускної спроможності залізничних ліній шляхом:

модернізації колійної основи;

оновлення рухомого складу;

організації сучасної системи руху, в тому числі в експортному режимі.

Ще одна проблема полягає в складності процесу перевалки. На прикордонних зонах недостатньо переходів зі спеціалізованою інфраструктурою для перевантаження сипучих зернових. Проблему можна було б вирішити, побудувавши нові переходи або модернізувавши наявні. Але для цього потрібні великі інвестиції і багато часу.

Наявні спеціалізовані переходи мають низьку пропускну спроможність і не сприяють збільшенню зернового експорту.

Тара "Максі Бег": у чому полягає унікальність

Компанія "АРІВАПАК" пропонує інноваційний спосіб вирішення проблеми перевезень експортного зерна, випробуваний на виробництві та запатентований. Головною метою виробника був пошук і впровадження рішення, яке забезпечило б:

надійне провезення зерна в неспеціалізованих вагонах;

транспортування через будь-який перехід;

збільшення економічних показників на етапах перевалки та зберігання.

Багаторазова тара для зернових "Максі Бег" не має аналогів у всьому світі.

Технічні характеристики

Ось чим відрізняється контейнер для перевезення зерна "Максі Бег":

висота — 3100 мм;

корисний об'єм — 18 м3;

вантажопідйомність — 14 т;

місткість у піввагон — 5 шт.

У піввагоні можна використовувати більше корисного об'єму. Його висота дорівнює 2000-2400мм, тоді як у "Maxi Bag" цей параметр становить 3100 мм. Якщо перевозити пшеницю, то в піввагон занурюється 67-69 тонн. З "Максі Бег" використовується весь дозволений потенціал вантажопідйомності піввагона.

Чому варто використовувати "Максі Бег"

Головна перевага тари — захист вантажу від негативних зовнішніх факторів: погоди, опадів, вологості. Для неї відкриті будь-які прикордонні переходи. Щоб перевантажити зерно з українських піввагонів у європейські, знадобиться один кран вантажопідйомністю 15 тонн. Немає необхідності чекати на європейський склад, якщо він запізнюється. Можна вивантажити "Максі Бег" уздовж колії і не боятися за збереження вантажу.

Використання тари значно збільшує пропускну здатність експорту українського зерна та знижує витрати на логістику загалом.

"Максі Бег" змінює економічні показники: порівняно з традиційними способами перевезення — тара транспортує в 2-2,5 рази більше вантажів.

Ця технологія логістики ідеально підходить для зерна, призначеного для навантаження в кораблі: накопичення суднових партій може відбуватися на відкритих портових майданчиках без залучення потужностей елеватора.

"Максі Бег" призначений для складування зерна на відкритих майданчиках з огляду на повну герметичність завдяки використанню термосварки у виробництві.

У "Maxi Bag" вже експортують зерно великі аграрні компанії України, використовуючи весь потенціал можливостей у логістиці та новій економіці. Виробництво упаковки для сипучих вантажів дає змогу використовувати весь потенціал експорту за допомогою залізниці.

Немає необхідності у великих інвестиціях для будівництва прикордонних спеціалізованих інфраструктур. Інновація компанії "АРІВАПАК" дає можливість використовувати будь-який неспеціалізований прикордонний перехід для перевалки і накопичення партій для наступних відвантажень.

Масштабне застосування технологічних та інноваційних рішень на базі "Максі Бег" компанії "АРІВАПАК" — спосіб транспортування зерна і значного підвищення ефективності зернової логістики загалом. Зважаючи на це варто купити м'який контейнер.