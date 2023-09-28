Платіжки за газ: українці можуть зекономити, якщо скористаються пільгою

У ПФУ пояснили, що в разі витрати газу в межах соціальних нормативів споживачі платять за нього менше. Постановою Кабміну визначені три категорії громадян, які, не перевищуючи встановлену кількість кубометрів на місяць, можуть отримати пільгу.

Українці можуть менше сплачувати за постачання та розподіл газу, якщо скористаються пільгою. Вона надається у тому випадку, якщо витрата газу на місяць не перевищує встановлених нормативів. Деталями 28 вересня поділились у Пенсійному фонді України.

Згадані соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг та витрат на управління багатоквартирним будинком установлені в постанові Кабміну від 6 серпня 2014 року.

Згідно з нею передбачені такі нормативи для пільг:

за газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 кубометра на одну особу на місяць;

за газопостачання за наявності газової плити, але за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача — 5,4 кубометра на одну особу на місяць

за газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 кубометрів на одну особу на місяць.

Нагадаємо, 21 вересня керівник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що для нового опалювального сезону держава накопичила вже 14,7 мільярда кубометрів газу. З його слів, Україна "впевнено входить в зиму".

Раніше, 20 вересня, у Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомили про новий розрахунок розподілу газу. З 1 жовтня під час підрахунку річної замовленої потужності газу для споживачів, які не отримують газопостачання, враховуватимуть тільки за неопломбовані газові прилади.