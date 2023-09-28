За $4 тис. посадовці Вінницького ТЦК вигадували діагнози ухилянтам (фото, відео)

Офіцер ТЦК та СП шукав чоловіків, які бажали уникнути мобілізації, а згодом завдяки двом членам військово-лікарської комісії надавав фальшиві довідки.

У Вінниці співробітники Державного бюро розслідувань викрили посадовців ТЦК на допомозі чоловікам, які намагалися уникнути військової служби. За 4 тисячі доларів вони вигадували різні діагнози. У відомстві 28 вересня повідомили подробиці.

Злочину групу організував офіцер. Він залучив до злочинної діяльності двох членів військово-лікарської комісії – хірурга та травматолога.

Порушник шукав чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів їм вигадували діагнози. Згодом відбувалася підтока відповідних документів. Це дозволяло не лише визнавати "клієнтів" непридатними для військової служби, а й надавало можливість виїжджати й за межі нашої держави.

На території ТЦК та СП провели обшуки, а також за місцем проживання учасників групи. Вони виявили й вилучили записи із "чорною бухгалтерією". Також були й знайдені списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки. Загалом вилучили кошти на суму у 300 тисяч гривень у різній валюті.

Правоохоронці затримали трьох учасників групи. Їх підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Порушникам загрожує в'язниця на термін до 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишній військком організовував фальшиві операції для "ухилянтів" у Запоріжжі. Він долучав представників ВЛК, МСЕК та медичних закладів Запоріжжя до незаконної схеми.

У Київській області 23 вересня в посадовця ТЦК знайшли арсенал зброї. Правоохоронці вилучили автомати, револьвер, магазини до автоматичної зброї, нарізну і гладкоствольну мисливську зброю та інше військове спорядження.