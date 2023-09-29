АЛЛО: як пройшла презентація Xiaomi 13T та 13T Pro
У Берліні показали нові смартфони та пристрої з унікальними функціями та високоякісними камерами, а професійний фотограф Ден Рубін розповів про переваги зйомки на нові гаджети
26 вересня в Берліні відбувся захід Xiaomi, на якому компанія показала оновлення однієї з найпопулярніших лінійок — T-серії. Показано було смартфони Xiaomi 13T та Xiaomi 13T Pro, які мали принести флагманські технології більш широкій аудиторії. І тут є про що розповісти.
Оптика та естетика: камери в нових смартфонах
Презентація почалася з відео, на якому компанія одразу підняла тему фото- та відеоможливостей нових смартфонів. Показали багато абстрактних футажів, які явно натякають на нові лінзи, а завершився ролик слоганом "Masterpiece in sight" ("Шедевр на очах"), що, ймовірно, було натяком на обробку в реальному часі. Але про все по порядку.
На сцену вийшов Даніель Дежарле — директор з міжнародних комунікацій Xiaomi. Він подякував усім учасникам, які стежать за подією онлайн, а потім перейшов до розповіді про інновації Xiaomi майбутнього і сьогодення. Також розповів про передові продукти компанії: окуляри доповненої реальності Wireless AR Glass, доладний смартфон Mi Fold 3, не обійшлося і без милої кіберсобачки другого покоління, що стала героєм численних мемів.
Після невеликої передмови Даніель представив концепцію Xiaomi InSight, при якій у користувача буде більше можливостей перетворювати реальність в чарівні знімки. Для цього компанія зосередилася на трьох основних моментах:
- реалістичний контраст;
- точне калібрування кольору;
- ультраширокий динамічний діапазон.
І все це вдалося реалізувати завдяки партнерству Xiaomi та Leica.
Ну що ж, саме час показати нові смартфони. Почали з камер:
- основний модуль — 50-мегапіксельний IMX707 з апертурою F/1.9 та фокусною відстанню 24 мм;
- телефото — 50 Мп, світлосила F/1.9 та дворазовий оптичний зум;
- ультраширококутний — 12 Мп з апертурою F/2.2.
Що нового, крім зміни апаратної частини:
- Використовується система із семи лінз, що має відсікти різні артефакти.
- Додали ІЧ-фільтр для кращої світлопроникності.
- Нанесли покриття на краї скла, щоб зменшити кількість розсіяного світла.
- Для виготовлення лінз використовують циклічний олефіновий сополімер, він поглинає зайве світло.
Технологія проти відблисків теж на місці. А як доказ продемонстрували відео з Деном Рубіном — професійним фотографом, який розповів про переваги зйомки на нові гаджети.
Від оптики переходимо до естетики. За замовчуванням смартфони фотографують у двох стилях: автентичному та яскравому. Перший — природніший, другий — насичений, що найкраще підходить для розміщення в соціальних мережах. З'явилися стилі користувача в реальному часі: можна заздалегідь налаштувати колір, тональність і текстуру, а на екрані ви побачите, як виглядатиме підсумкова картинка.
Новий інтерфейс нагадує такий у камерах Leica, утермарки обзавелися новими варіантами, а можливості постобробки дозволяють імітувати найбільш популярні фокусні відстані: 35 мм, 50 мм і 90 мм.
Що ще:
- підтримка зйомки в RAW 10-bit для гнучкої обробки у Photoshop та Lightroom;
- запис відео в LOG із можливістю використовувати LUT у реальному часі;
- Xiaomi Imaging Engine — сучасний двигун постобробки;
- Xiaomi ProFocus — система швидкого автофокусу, що розпізнає також тварин;
У смартфонів на 63% збільшилась швидкість затвора. У якості "спаринг-партнера" обрали Samsung Galaxy S23 Ultra, який програв новинкам.
Інші параметри смартфонів
Закінчивши з головною перевагою нових гаджетів, Даніель розповів про технічні характеристики пристроїв:
- спинка: із багатошарової біо-веганської шкіри в синій версії, м'ята та чорна мають глянсову поверхню;
- дисплей: плоский з діагоналлю 6,6 дюйми з піковою яскравістю 2600 нит, частотою оновлення 144 Гц;
- процесор: 4-нм Dimensity 9200+ у 13T Pro та 8200 у 13T;
- пам'ять: до 16 ГБ ОЗУ та до 1 ТБ сховища.
У пристроях використовується випарна камера, завдяки якій смартфони в звичайному режимі нагріваються до 35.5˚С. Це на 3С менше ніж у S23 Ultra. В іграх у гаджетів перевага в 1С порівняно з флагманом Samsung.
Місткість акумулятора склала 5000 мАг. Модель Про підтримує зарядку потужністю 120 Вт – від 0% до 100% за 19 хвилин. У 13Т — 45 Вт і 64 хвилини. Вперше обидві моделі лінійки захищені від вологи та пилу за стандартом IP68.
Розумніше з кожним разом: Xiaomi Mi Watch 2 Pro
Закінчивши з основними гаджетами презентації, нам показали оновлений розумний годинник компанії. Ось основні параметри:
- 1.43-дюймовий дисплей;
- фізична поворотна головка для керування;
- 200+ динамічних циферблатів;
- підтримка LTE;
- дводіапазонний GPS;
- 4-нм процесор Snapdragon W5+ Gen 1;
- операційна система — Wear OS.
Серед цікавих функцій — можливість виміряти індекс маси тіла. Заявлено понад 150 режимів тренувань та до 65 годин автономної роботи.
Закінчилась презентація глобальним запуском розумного браслета Band 8, який доступний у кольорах Graphite Black та Champagne Gold. Також міжнародну версію отримали планшети Pad 6 та Pad 6 SE.
Xiaomi вкотре представили цікаві гаджети, які мають всі шанси стати хітами продажів. А як виявиться насправді — покаже час.