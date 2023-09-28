Олександр Орловський, експерт і засновник FFA-ком'юніті, розвінчав міфи про криптовалюту

Навколо криптовалюти не вщухають суперечки. І можливість заробити на крипті багато хто заперечує, проте Олександр Орловський уже 6 років заробляє на криптовалюті та постійно масштабує свій бізнес. І готовий поділитися своїм досвідом.

Навколо криптовалюти не вщухають суперечки. Є прихильники заробітку на валютному ринку і противники такого бізнесу. Хто з них правий? Чи можливо взагалі заробити на крипті або це міф?

Розвіяти міфи і знайти відповіді на запитання ми вирішили у людини, яка 6 років заробляє на криптовалюті і постійно масштабує свій бізнес.

Олександр Орловський — заробив на криптовалюті мільйон доларів, власник квартири в Дубаї, засновник FFA-ком'юніті та автор курсу з криптовалюти. У 25 років він досяг чудових результатів і накопичив багато досвіду по роботі з криптою.

Ми попросили Олександра прокоментувати 4 міфи про криптовалюту.

1. Крипта померла

Так вважають ті, хто зовсім новачок і не знайомий із циклічністю ринку криптовалют. Розповідаю.

Ринок крипти складається з циклів. Один цикл триває 4 роки, і він складається з двох інших циклів: періоду зростання і спаду. 2 роки зростання і 2 роки спад — один цикл. Ті, хто стартує на періоді зростання, в шоці від того прибутку, який отримує. У цей період вистрілює будь-який проєкт, куди не вклади гроші. Саме він мотивує всіх вкладати гроші в цифрову валюту.

Потім приходить період спаду і прибуток різко падає. У деяких проєктах навіть йде в мінус. Однак, якщо грамотно діяти і знайти ті монети, які продовжили зростати, можна все одно збільшити прибуток у 1,5-2 рази. І ті, хто навчиться перебувати на плаву в цей період — назавжди в криптовалюті. Заробляти в критичних умовах теж можливо, якщо знати, що робити.

Мотивацією може бути твердження: "Перший цикл для того, щоб зрозуміти, що до чого, другий цикл — щоб сколотити статки, третій — щоб забезпечити наступні покоління.

2. тільки професіонали можуть заробляти на криптовалюті

Ні, звісно. Заробити може будь-хто, якщо знає як. Звичайно, професіонал почувається в цій системі, як риба у воді, і в деяких питаннях йому легше. Але якщо спочатку вивчити всю теорію ринку криптовалюти, то на практиці буде успіх. У мене на курсі з крипти навчалися підлітки і пенсіонери, студенти і матусі в декреті, чоловіки різного віку і професій. Хто захотів заробляти на крипті, ті вивчилися і роблять чудові результати. Про це говорять відгуки учнів на курсі з криптовалюти. Це моя гордість.

Відгуки про курс Олександра Орловського

3. У криптовалюти немає справжньої цінності

Найпоширеніший міф. Люди просто не розуміють устрій ринку. Криптовалюта має цінність. Будь-який учасник ринку може дізнатися все про вартість і цінність монети в комірці блокчейна. Вартість крипти формується ринковими механізмами попиту і пропозиції. Різні монети по-різному оцінюються, оскільки на неї впливають такі чинники:

обмеженість пропозицій;

функціональність;

децентралізація;

потенціал для інновацій.

Звучить складно, але про все це я розповідаю на курсі.

4. На криптовалюті не можна заробити без вкладень

Ні, можна стартувати і з нуля. Просто для заробітку першого капіталу потрібно витратити деякий час і заробити гроші на безкоштовних способах. Їх кілька і пробувати можна відразу на всіх варіантах. Такими можливостями володіють: конкурси, розіграші, фрімінти, тестнети, а також участь у нашій Гільдії, коли в іграх проходять заходи або турніри. Цим способам ми теж вчимо на курсі. Можна заробити безкоштовним способом свої перші 200$, вигідно вкласти їх і помножити в 10 разів. І далі працювати за схемою, яку я даю всім учням.

Сподіваємося, що ці міфи ми змогли розвіяти і для тих, хто сумнівається і не знає, як заробити, тепер буде менше перешкод на шляху до мети.