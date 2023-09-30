"Не сподобалась картина": вандал облив фарбою новий мурал у Бучі (фото)

Зображення з’явилось у місті менше ніж тиждень тому. Його створили американські художники, які хотіли підтримати українок.

У Бучі в Київській області облили фарбою мурал. Правоохоронці за кілька годин знайшли вандала. Деталями 30 вересня поділились у поліції.

У публікації йдеться, що про пошкодження зображення на стіні будинку культури повідомили місцеві.

Фото пошкодженого мурала в Бучі Фото: Поліція Київщини

Порушником, якого розшукали за кілька годин, виявився 26-річний мешканець міста.

"Свої дії пояснює тим, що йому не сподобалась картина", — зазначили в поліції.

Викритий поліцією місцевий мешканець Фото: Поліція Київщини

Правоохоронці порушили справу за фактом пошкодження майна, нині триває досудове розслідування.

У Бучанській міській раді розповіли, що мурал знаходиться у Склозаводському районі. Його створили волонтери зі США, щоб підтримати українців.

"Художники мали на меті підтримати українських жінок, які проявляють стійкість та мужність у реаліях війни", — пояснили у міськраді.

Фото пошкодженого мурала в Бучі Фото: Бучанська міська рада

Пресслужба зазначила, що мурал з’явився у Бучі лише п’ять днів тому.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині з’явився мурал з місцевою "зіркою" Євгеном Васильєвим. Його зобразили з автоматом в руках, а поряд з ним розмістили жінку, військовий гелікоптер та кілька літаків.

Художник з Італії Джорит Чіро Черулло відповів на критику у свій бік через мурал у тимчасово окупованому Маріуполі. Раніше в соцмережах здійнявся скандал через те, як він потрапив у захоплене місто, та зображену на будинку дівчинку.