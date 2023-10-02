Викрали з "Кам'яної могили": у Криму окупанти відкрили виставку тисячолітніх експонатів (фото)
Капсульну експозицію "Дім риби" на території заповідника "Херсонес Таврійський" російські окупанти відкрили до 8 жовтня.
У тимчасово окупованому у Севастополі відкрили виставку експонатів, викрадених на Запоріжжі із заповідника "Кам'яна могила". Про це повідомила Спілка археологів України у Facebook.
Організували захід загарбники на території заповідника "Херсонес Таврійський". Експонують саме матеріали, які були вивезені із Запорізької області. Капсульну експозицію "Дім риби" відкрито до 8 жовтня.
Це вже не вперше окупанти проводять виставку у "Херсонесі Таврійському" експонатів, які були незаконно вивезені з "Кам'яної могили". У травні представили понад 1200 археологічних артефактів музею. Російські окупанти у Севастополі отримали можливість ознайомитися з керамікою, знаряддями кам'яного віку, репродукцією петрогліфів на схилах печер та ієрогліфами на камінні, побутовими предметами давніх народів.
Що таке "Кам’яна могила"
"Кам’яна могила" розташована поблизу Мелітополя Запорізької області. Це світова пам’ятка давньої культури в Україні. Із 2008 року установа функціонує як Національний історико-археологічний заповідник. Пагорб тисячоліттями фактично був вівтарем для відправлення язичницьких обрядів. Він містить кілька тисяч петрогліфів, унікальних стародавніх зображень на скелях. Хронологія петрогліфів охоплює величезний період – від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя.
Нагадаємо, у червні Верховний суд Нідерландів оголосив остаточне рішення щодо "скіфського золота". Музей Алларда Пірсона в Амстердамі забов'язаний передати художні скарби Україні (експонати з виставки "Крим — золотий острів у Чорному морі"), а не до музеїв Криму, який тимчасово окупований Росією.