Викрали з "Кам'яної могили": у Криму окупанти відкрили виставку тисячолітніх експонатів (фото)

Капсульну експозицію "Дім риби" на території заповідника "Херсонес Таврійський" російські окупанти відкрили до 8 жовтня.

У тимчасово окупованому у Севастополі відкрили виставку експонатів, викрадених на Запоріжжі із заповідника "Кам'яна могила". Про це повідомила Спілка археологів України у Facebook.

Організували захід загарбники на території заповідника "Херсонес Таврійський". Експонують саме матеріали, які були вивезені із Запорізької області. Капсульну експозицію "Дім риби" відкрито до 8 жовтня.

Це вже не вперше окупанти проводять виставку у "Херсонесі Таврійському" експонатів, які були незаконно вивезені з "Кам'яної могили". У травні представили понад 1200 археологічних артефактів музею. Російські окупанти у Севастополі отримали можливість ознайомитися з керамікою, знаряддями кам'яного віку, репродукцією петрогліфів на схилах печер та ієрогліфами на камінні, побутовими предметами давніх народів.

виставка з "Кам'яної могили" Фото: Спілка археологів України / The Ukrainian Association of Archaeologists

Що таке "Кам’яна могила"

"Кам’яна могила" розташована поблизу Мелітополя Запорізької області. Це світова пам’ятка давньої культури в Україні. Із 2008 року установа функціонує як Національний історико-археологічний заповідник. Пагорб тисячоліттями фактично був вівтарем для відправлення язичницьких обрядів. Він містить кілька тисяч петрогліфів, унікальних стародавніх зображень на скелях. Хронологія петрогліфів охоплює величезний період – від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя.

Нагадаємо, у червні Верховний суд Нідерландів оголосив остаточне рішення щодо "скіфського золота". Музей Алларда Пірсона в Амстердамі забов'язаний передати художні скарби Україні (експонати з виставки "Крим — золотий острів у Чорному морі"), а не до музеїв Криму, який тимчасово окупований Росією.