Українці все частіше купують товари та послуги онлайн: статистика пошуку промокодів від порталу Emporium

Результати соціологічних досліджень показують, що близько 9% усіх покупок українці здійснюють онлайн. Зокрема, лише за підсумками 2022 року в українському сегменті e-commerce було здійснено онлайн-покупок на 4 млрд доларів США. У 2023 році тенденція не лише збереглася, але й стала більш динамічною.

На думку аналітиків інформаційного порталу emporium.com.ua, українці все частіше віддають перевагу покупкам в Інтернеті через можливість додатково заощадити, активувавши промокод. Також на сайтах значно більший вибір, ніж у стаціонарних магазинах.

Купують не лише товари, а й послуги

Цікава тенденція останніх років – зростання попиту на онлайн-послуги. Наприклад, зростання попиту на промокод Хотлайн Фінанс тільки за перше півріччя 2023 року зросло на 33%. Користувачі все частіше вважають за краще оформляти страхові поліси, не відвідуючи офіс страхового агента. Це зручно, швидко, а часто ще й ощадливо.

Все частіше українці замовляють техніку, смартфони, одяг та взуття, а також товари для повсякденного побуту. Так, статистика показує, що 2023 року промокоди шукають в 3-4 рази частіше, ніж у 2022 році.

Найчастіше промокоди активують для покупки:

товарів для дому;

побутової хімії;

товарів для краси та здоров'я;

харчових продуктів;

ліків;

засобів гігієни;

зоотоварів.

Судячи зі статистики застосування промокодів, дедалі більше покупців орієнтуються на товари вітчизняного виробника. Хоча частина досі не готова відмовитися як від брендового взуття та одягу, так і від імпортних продуктів, косметики та побутової хімії. Наприклад, також активно шукають для магазину Пандора промокод на знижку Emporium. При цьому аналітики стверджують, що 71% покупців повністю відмовилися від продукції компаній, які ще не залишили російський ринок.

Статистика використання промокодів також демонструє, що 78% покупців здійснюють онлайн-покупки через смартфон. При цьому 40% з них використовують мобільні застосунки улюблених інтернет-магазинів, решта оформляють замовлення через мобільні версії сайтів. Серед них 47% – користувачі ОС Android, 15% – ОС iOS.

Найчастіше онлайн купують мешканці великих міст, включаючи Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одесу. Покупна активність відновилася переважно завдяки покупцям у віковій категорії до 25 років. Саме вони активно купують такі послуги, як страхування, оплата послуг стрімінгових сервісів, доставка тощо.