Надійний захист авто від ракет та безпілотників: КАСКО "Залізний купол" від ARX

Нині в Україні небезпечно через війну, тому краще захистити своє авто від воєнних ризиків за допомогою КАСКО "Залізний купол". Страхова ARX відшкодовує навіть повну загибель авто, що є унікальною пропозицією на українському ринку. Програма діє для фізичних осіб.

Усі, хто знаходяться зараз на території України знають — безпечних місць в країні не існує. В умовах постійної загрози з повітря не має значення, як довго ви за кермом та наскільки ви вправний водій. Війна, на жаль, диктує свої жорсткі закони. Будь-яке авто може постраждати у будь-яку мить, і передбачити це важко.

Покращити ситуацію можна, застрахувавши машину, убезпечивши себе хоча б від значних фінансових витрат. Страхова ARX пропонує захист автівки саме від воєнних ризиків. Відшкодовується навіть повна загибель авто, що є унікальною пропозицією на українському ринку.

Що треба знати про нову програму КАСКО "Залізний купол" від ARX:

Страхуються автівки віком до 15 років, вартістю до 5 000 000 грн.

·Покривається пошкодження або повна загибель ТЗ внаслідок прямого або опосередкованого впливу будь-яких видів ракет та БПЛА на умовно безпечній території України (визначається згідно із чинним на дату настання події переліком Мінреінтеграції )

Якщо безпілотник/ракета влучить в будівлю та уламки БПЛА/будівлі пошкодять авто, такі події також покриваються в межах цього продукту.

Франшиза становить лише 10% від страхової суми.

Пропонуються різні терміни страхування — 3 місяці, 6 місяців або 1 рік.

Страховий тариф (на вибір клієнта) залежить від строку страхування: 3 місяці — 1%, 6 місяців — 1,5%, 1 рік — 2%; сплата одноразовим платежем при укладенні договору.

Програма діє для фізичних осіб.

Плюсом програми є те, що КАСКО "Залізний купол" є абсолютно автономним продуктом, придбати його можна навіть без основного КАСКО в ARX або іншій страховій компанії.

Огляд авто (з фотографуванням та відеофіксацією) можна зробити без візиту в офіс — онлайн, через мобільний застосунок MyARX. Застосунок можна легко завантажити на Iphone та Android і мати все страхування у смартфоні.

Нещодавно компанія також представила новий бюджетний продукт "МініКаско" — це захист виключно від ризиків попадання у ДТП з вини чи без вини водія. Обидві програми "Залізний купол" та "МініКаско" працюють в Україні, інші види КАСКО, наприклад, "Все включено", працюють також за кордоном. Тож, наразі в ARX можна обрати різні програми КАСКО саме від тих ризиків, які є найпоширенішими.

ARX щодня виплачує клієнтам 4, 7 млн грн. З даними НБУ за 6 місяців 2023 компанія займає перші позиції на українському ринку по усім ключовим показникам. Також ARX однією з перших була визнана НБУ як абсолютно прозора та надійна компанія. ARX працює безперервно з першого дня війни, обслуговуючи клієнтів та допомагаючи ЗСУ. Наразі до ЗСУ перераховано 50 млн грн.