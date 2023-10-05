Міжнародний медіа-арт фестиваль у Києві: твори талановитих дизайнерів покажуть на найбільших фасадних екранах Європи

Торгово-розважальний центр Gulliver започатковує міжнародний медіа-арт фестиваль. На заході збиратимуть кошти для UNITED24 на напрям "Освіта і наука".

Твори талановитих дизайнерів покажуть на найбільших фасадних екранах Європи, які об'єднають в одне грандіозне медіа-шоу UArt Media Fest 21 жовтня.

В межах заходу заплановано збір коштів, які перекажуть через фандрейзингову платформу UNITED24 на напрям "Освіта і наука". Учасники фестивалю зможуть зробити пожертви, а також взяти участь у зірковому аукціоні 21 жовтня чи придбати лімітований мерч.

Участь у фестивалі проходить на конкурсній основі в двох напрямках. Зокрема, tech-heavy media-art – контент від топових production-груп і студій, а також digital & cryptoart – роботи від представників цифрової та криптоталановитої молоді, переважно окремі митці. Переможці, яких визначать імениті представники індустрії, отримають гранти на подальший розвиток своїх проєктів.

Креативні студії чи окремі дизайнери можуть подавати свої вже готові відеороботи або створити контент спеціально під фестиваль. Тема пілотного фестивалю – світло в кожному. Детальніше про участь і умови за посиланням.

"Наша головна мета – наповнити вас світлими та щирими емоціями, не дивлячись на складні умови, в яких ми опинилися. Ми прагнемо підтримати українську культуру та мистецтво у такі складні часи, та долучити до цієї події міжнародну креативну спільноту, щоб показати всьому світові, що попри все, Україна – провідна інноваційна країна, де твориться світле майбутнє", – коментує директорка з маркетингу ТРЦ Катерина Жураківська.

Організаційним та виконавчим партнером фестивалю UArt Media Fest стала міжнародна компанія MEET FUTURE, експерт та трендсеттер у інноваційних технологіях та заходах.

Фестиваль стане частиною великого святкування Дня народження ТРЦ Gulliver, якому у жовтні виповнюється 10 років. В межах заходу у ТРЦ поєднається традиційне мистецтво та digital-інсталяції майбутнього.

Так, розважатиме гостей робот-діджей YuMI, який гратиме улюблені треки у центральному атріумі. На поверхах будуть розміщені інтерактивні зони, з якими можна взаємодіяти в реальному часі. Наприклад, інсталяція "Зв’язок" створить ефект спільної взаємодії відвідувачів. Принцип роботи зони полягатиме в колективній участі – дві, три, чотири людини або більше мають доторкнутися до планшетів, щоб відтворити на великому екрані спільні технологічні сенси. Також у програмі – великий концерт за участі десяти відомих виконавців.