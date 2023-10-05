Обкрадали могили полеглих Героїв: поліція викрила групу малолітніх (фото)

За даними слідства, правоохоронні органи виявили 8 малолітніх порушників, якими виявилися діти 2010 і 2011 року народження. На батьків складено протоколи про адміністративні правопорушення.

Порушники періодично з'являлися на кладовищі, де поховані військовослужбовці, і хуліганили, забираючи з могил прапори, браслети та інші предмети пам'яті. Співробітники правоохоронних органів оформили адміністративні протоколи на батьків, а викрадені предмети будуть повернуті родичам померлих. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Місцева мешканка звернулася до поліції, щоб повідомити про конфліктну ситуацію, що сталася на Берковецькому кладовищі з неповнолітніми. Жінка розповіла, що, відвідуючи могилу свого чоловіка, який загинув на війні, вона стала свідком дій двох школярок, які скоювали крадіжки з могил інших військовослужбовців. Заявниця спробувала привернути увагу дітей до їхнього вчинку, однак у відповідь на її зауваження вони проявили агресію та неналежну поведінку.

За інформацією начальника сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції Артура Лісніченка, отримавши повідомлення, поліцейські негайно виїхали на кладовище для встановлення всіх обставин:

"На місці до нас звернулося багато людей з аналогічними скаргами. Відвідуючи могили своїх близьких, люди часто спостерігають, як кілька малолітніх порушників, не соромлячись, забирають із могил прапори, браслети, шеврони, нашивки, квіти, а також інші пам'ятні речі. На зауваження дорослих реагують агресивно, вживають поруч із місцями поховань алкогольні напої та курять".

За підсумками розслідування, правоохоронні органи виявили 8 малолітніх порушників, якими виявилися діти, народжені в 2010 і 2011 роках. Усіх їх було приведено разом із батьками до поліцейського відділку з метою проведення виховної роботи та складання адміністративних протоколів.

"На батьків складено протоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — неналежне виховання дітей. Для недопущення повторення таких аморальних вчинків для роботи з малолітніми ми залучатимемо соціальні служби та адміністрацію шкіл, у яких вони навчаються", — додав поліцейський.

Викрадені речі, які правоохоронцям вдалося розшукати, буде повернуто родичам загиблих військових. Поліція Києва жорстко реагуватиме на будь-які спроби неповаги до полеглих Героїв України та вживатиме всіх заходів для притягнення винних до відповідальності.

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