ФК "Рух" і Григорій Козловський разом з Львівською ОВА працюють над створенням системи "Залізний Купол" для захисту регіону

ГО "Народна Самооборона Львівщини" надіслала запит у "Благодійну організацію "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" на фінансування пакета допомоги для ЗСУ. ФК "Рух" та його засновник Григорій Козловський відгукнулись на запит військових та передали 3,7 мільйона гривень для закупівлі спорядження та техніки для ПвК "Захід". Для українських військових було закуплено тепловізори, прилади нічного бачення, автомобілі та обладнання до них, лазерні указки, приціли тощо.

Григорій Козловський розповів, що ФК "Рух" та "Благодійна організація "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" відгукнулось на ініціативу начальника Львівської ОВА Максима Козицького і в.о. голови Львівської обласної ради Юрія Холода щодо створення тактичної системи ППО на кшталт системи "Залізний Купол" в Ізраїлі для захисту Львова та області від шахедів.

"Сьогодні, коли світ вразила нова війна між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС, ми знов побачили, якими жахливими можуть бути наслідки військових атак по містам та інфраструктурі. Українці вже майже два роки живуть в стані війни, а наші захисники роблять все щоб вибити ворога з української землі. Щодня Збройні сили України докладають великих зусиль для захисту як життів українців так і критичної інфраструктури від атак ворога. Узимку саме об'єкти енергетичної інфраструктури стали головною ціллю країни-терориста. А з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 260 таких атак. Критична інфраструктура забезпечує важливі функції держави. Тому сьогодні ми маємо посилити допомогу нашим воїнам. Допомогти із закупівлею тепловізорів, автомобілів, дронів та іншого необхідного обладнання, яке допоможе нашим військовими захищати українців від атак ворога. Адже зараз наша критична інфраструктура знаходиться під прицілом агресора" — зазначив Григорій Козловський.

Львівська ОВА провела закупівлю техніки та спорядження, які допоможуть ЗСУ захищати регіон від атак ворога під час опалювального сезону на критичну інфраструктуру.

"Перелік того, що потрібно було придбати, сформувало ПвК "Захід". Ми ж пропрацювали цей список і визначили, що можемо придбати, а що не можемо. Адже є пристрої подвійного призначення, які у вільному продажі, але є й обладнання, яке не можна знайти у вільному продажі. Соціально-відповідальний бізнес, зокрема ФК "Рух", шляхом перерахування коштів оплатив частину того спорядження та техніки, які отримає ПвК "Захід", – розповів радник начальника Львівської ОВА Тарас Грень.

Меценат активно допомагає українським військовим. Григорій Козловський особисто передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій. До цього коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже придбали 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також капітально відремонтували 15 автомобілів.

Григорій Козловський додав: "ФК "Рух" допомагав й буде допомагати дронами, антиланцетними комплексами та іншим необхідним спорядженням, щоб наблизити день Перемоги над російським злом".