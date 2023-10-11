Як зробити волосся здоровим та красивим: поради від бренду Greensoho

Безпечні засоби від Greensoho із рослинних компонентів, тому не шкодять волосся і дозволяють міняти колір так часто, як вам забажається.

Краса і здоров'я волосся — це дві частини одного цілого. На жаль, згідно досліджень, лише 58% жінок знають, як правильно доглядати за своїм волоссям. Найчастіше, вони слідують загальноприйнятим рекомендаціям та використовують засоби догляду, які іноді завдають волоссю більше шкоди ніж користі. Наразі багато компаній пропонують свої засоби. І іноді дуже важко зробити правильний вибір. В першу чергу при виборі фарби та засобів догляду для волосся варто звернути увагу на склад продукту. Адже дуже важливо, щоб такі засоби складалися переважно з натуральних інгредієнтів.

Багато представниць прекрасної статі люблять час від часу міняти колір волосся. Але після фарбування дуже часто стикаються з такими проблем, як сухість волосся, їх випадіння, посічення кінчиків, недовговічність кольору. Хімічні фарби містять велику кількість агресивних і шкідливих синтетичних компонентів — парбени, персульфати, резорцинол, перекис водню, аміак, ацетат свинцю, формальдегід, етаноламін та інші. Усі ці речовини не приносять жодної користі ні волоссю, ні організму в цілому. Як же вберегти своє волосся?

Не так давно в Україні з’явилися засоби по догляду за волоссям від іспанського бренду Greensoho. Це новий бренд косметики для волосся, який єднає в собі передові технології та природні компоненти. Вона — безпечна, бо створена на основі високоякісних компонентів рослинного походження. До складу засобів входять різні масла, екстракти та вітаміни.

Фарбування за допомогою гами Greensoho забезпечує стійкий результат. Можете бути спокійні: після миття колір волосся залишиться таким же яскравим. Але це ще не все! Пасма стануть сильнішими і об'ємнішими, що ми зазвичай очікуємо від догляду, а не від барвників.

До того ж процедура фарбування Greensoho безпечна, а самі барвники не містять аміаку і продуктів тваринного походження, парабенів, силіконів, сульфатів, фталатів.

Варто зазначити, що косметика Greensoho не маскує проблеми, а вирішує їх. Завдяки інтенсивності впливу результат зберігається надовго, а для його підтримання фахівці компанії створили спеціальний догляд.

Greensoho має повну лінійку продуктів для догляду за волоссям: від професійних фарб до спеціальної лінійки по догляду за кожним типом волосся. Всі ці засоби забезпечують високопрофесійний рівень процедур для оздоровлення волосся. Вони надають волоссю незвичайну м’якість, шовковистість і еластичність

Хочемо нагадати: професійну косметику МОЖНА використовувати в домашніх умовах для постійного використання.

Для закріплення ефекту від салонної процедури рекомендується в домашніх умовах користатися спеціальною косметикою Greensoho хоча б раз на тиждень. Це підсилить дію вжитих у салоні професійних засобів та захистить волосся від негативного впливу оточуючого середовища.

Фарби Greensoho

Colors & Blond — це професійна живильна та захисна фарба для волосся з рослинними інгредієнтами. В лінійці представлено 108 кольорів: натуральних, інтенсивно природних, попелястих, золотистих, теплих і холодних коричневих, мідних, каштанових і червоних, фіолетових відтінків, які задовольнять самих вимогливих красунь.

Фарба, розроблена для досягнення максимального захисту та зволоження, створена на основі поєднань 5 органічних рослинних олій (дикої троянди, оливи, винограду, соняшнику та кукурудзи) і натуральних фітокосметичних активних інгредієнтів із зволожуючими, регенеруючими та антиоксидантними властивостями. Тонкі олії посилюють проникаючу дію мікропігментів до волокон волосся, забезпечуючи кутикулу волосся живильними ліпідами та покращуючи косметологічні якості кольору.

Фарба для волосся Greensoho Colors & Blond не містить парабенів, силіконів, PPG та ГМО. Продукт містить тільки рослинні інгредієнти та підходить для всіх типів волосся.

Фарба має стійкий колір, забезпечує 100% зафарбовування сивини, а збагачена активними фітокосметичними інгредієнтами формула забезпечує стійкість кольору.

Noam.Zero — стійка фарба без аміаку. Формула Noam.Zero дбайливо впливає на волокна волосся та зберігає його структуру. Фарба містить у своєму складі омега 3, оливкову та соняшникову олії, які зволожують волосся, запобігають його висиханню та ламкості, надаюють йому силу та блиск.

Фарба Noam.Zero не містить парабенів, силіконів, PPG та ГМО. Вона представлена лінійкою з 40 відтінків

Але вкрай важливо не нехтувати й щоденним доглядом за волоссям. У вашому арсеналі обов'язково повинні бути шампуні, бальзами та маски відповідно до типу волосся. Усі продукти Greensoho по догляду за волоссям не містять сульфатів, парабенів, силіконів, мінеральних масел і барвників. Жоден із інгредієнтів, які використовує Greensoho у виробництві, немає тваринного походження.

Лінійка Feed.Zero спеціально розроблена, щоб повернути пошкодженому та чутливому волоссю здоровий вигляд, забезпечуючи йому необхідне живлення для відновлення життєвої сили та блиску.

Лінійка представлена шампунем, маскою, незмивною крем-маскою та сироваткою.

В своєму складі містить авокадо, масло ши, масло андироба, мигдаль.

Лінійка Boomerang.Zero розроблена для кучерявого волосся, яке більш сухе та пористе, тому потребує особливої уваги, щоб забезпечити живлення та зволоження, необхідні для того, щоб локони були чіткі і гарні. Лінія Boomerang.Zero підійде прихильницям кучерів, так як з її формули виключені сульфати, силікони і осушувачі.

Лінійка представлена шампунем, маскою та незмивною крем-маскою.

В своєму складі містить кокосову олію, олію макадамії, масло ши, арганову олію, пантенол.

Лінійка Snow.Zero розроблена спеціально для лікування лупи. З першого застосування очищає та заспокоює шкіру голови, роблячи волокна волосся здоровими та блискучими.

Лінійка представлена шампунем та спеціальним лосьйоном для зняття свербіння та запобігання повторній появі лупи.

В своєму складі містить імбир, антибактеріальний і протигрибковий засіб — пірітіон цинку, саліцилову кислоту.

Лінійка Gravity.Zero розроблена для догляду за ослабленим, дуже тонким і ламким волоссям, схильним до випадання. Надає волоссю сили, допомагає зменшити ламкість і бореться з випадінням волосся.

Лінійка представлена шампунем та тонізуючим і відновлюючим лосьйоном.

В своєму складі містить екстракт верби, пшениці, провітамін В5 та Baicapil.

Шампунь Waterfalls.Zero — зволожує волосся, відновлюючи його оптимальний баланс і природну силу з першого використання.

Містить в складі алое вера та дуже потужний зволожувач Genercares OSMSBA.

Шампунь Globe.Zero спеціально розроблений для додавання обʼєму навіть найтоншому волоссю. Він наповнює волосся, забезпечуючи більшу густину волосяного волокна від коренів до кінчиків, не обтяжуючи його.

Містить в складі бамбук та полімер Styleze.

Шампунь Rainbow.Zero — створений з метою догляду та підтримки кольору фарбованого, освітленого або мелірованого волосся.

Містить в складі ройбуш — потужний природний антиоксидант та сонцезахисний крем.

Шампунь Balance.Zero спеціально розроблений для регулювання вироблення шкірного сала у волоссі зі схильністю до жирності. Глибоко очищує волосся та шкіру голови та регулює потовиділення. Крім того, він діє як в’яжучий і заспокійливий засіб, усуває жирність і відновлює баланс шкіри голови, роблячи волосся чистим, розпушеним і легким.

Містить в складі білу кропиву — важливе джерело вітамінів і мінералів.

Шампунь Platinum.Zero особливо підходить для догляду за дуже світлим, білим або знебарвленим волоссям. Цей тип волосся потребує особливого догляду, щоб контролювати та уникати появи небажаних жовтуватих і помаранчевих відтінків.

Містить в складі календулу та фіолетовий пігмент Acid Violet 43.

Лінійка стайлингу представлена:

Органічним лаком для волосся Air.Fix , який забезпечує миттєву фіксацію для природного вигляду.

Легким фіксуючим гелем Energy.On, який призначений для активації локонів і хвиль, роблячи їх рухливими, виразними, легкими.

Розгладжуючим кремом Straight.On, який створений для полегшення сушіння волосся за допомогою розчіски, вирівнювання кутикули всіх типів волосся, навіть у найбільш неслухняних. Його продумана формула включає термозахист, необхідний для створення найвибагливішого вигляду.

Кремом для об’єму Volume.On, який створений для ефекту більшого об`єму та густоти найтонкішого волосся з м’яким і блискучим покриттям. Volume.On зволожує та кондиціонує волосся, не обтяжуючи його та полегшуючи будь-яку техніку сушіння.

Спреєм проти пушіння Frizz.Off, який вирівнює та контролює волосся навіть у дощові дні. Його формула зволожує волосся та захищає його від вологи, зменшуючи завивання, надаючи м’якість і блиск.

Спреєм-активатором для локонів Power.On — це спрей-активатор завивки, спеціально розроблений, щоб отримати максимум від кучерявого та хвилястого волосся. Ретельно розроблений для створення чітких пружних локонів без ефекту матування, відновлюючи найбільш природний вигляд кучерявого волосся.