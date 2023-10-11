Допомога постраждалим від війни: Стасику Петрусенку з Бахмута ГО "ВПО України" купила квартиру у Дніпрі

Сім’ю Петрусенків знають майже всі в Україні. Батьки із синами Олексієм і Стасиком жили в Бахмуті, допоки ЗС РФ не знищили їхнє житло.

Кількість внутрішніх переселенців в Україні не меншає. Уряд обіцяє забезпечити житлом людей, які покинули домівки під час війни, місцева влада у великих містах і невеликих селищах теж наполегливо шукає можливості надати житло ВПО, залучаючи закордонні фонди й вітчизняних благодійників. Проте всі розуміють, що будівництво нових помешкань, як і ремонт старих, вимагає часу й чималих коштів. Тому кожна домівка, яку отримують переселенці, — це неабиякий привід радіти.

Сім’ю Петрусенків знають майже всі в Україні. Батьки з двома синами — Олексієм і Стасиком — проживали в Бахмуті. Навіть коли було вкрай небезпечно, вони не вирушали з місця, упевнені, що невизначеність гірша за щоденні обстріли.

Перед штурмом міста-фортеці військовий кореспондент Петро Волощенко з позивним "Стоун" у дворі напівзруйнованої багатоповерхівки зустрів маленького Стасика. Хлопчик збирав дрова й смакував шоколадкою, наче навколо не лунали постріли й земля не здригалася від вибухів.

— Він виявився дуже комунікабельним хлопчиком, — розповідає Петро "Стоун". — Показав мені свою майже знищену квартиру, розповів, звідки прилетів снаряд. Він одразу прихилив до себе моє серце, і я пообіцяв забрати його звідти, чого б це не коштувало.

Петро вмовив родину залишити Бахмут і організував рятувальну операцію.

Вже 30 грудня родина була в Чернівцях, де оселилася в місцевому шелтері. Проте Петро Волощенко не полишав бажання облаштувати справжню домівку для бахмутян. З таким запитом він звернувся до співзасновника ГО "ВПО України" нардепа Максима Ткаченка.

— Побачивши відео зі спаплюженою домівкою, обсмаленими стінами, побитими перегородками, я здригнувся, — розповідає Максим Ткаченко. — Страшно уявити, що пережила ця родина і в яких умовах перебувала. Залишатись осторонь було неможливо, тож після знайомства з Петром ми з соратниками й однодумцями почали збирати кошти. До справи долучилися представники ГО "ВПО України", волонтери, учасники благодійних аукціонів, артисти, Благодійний фонд HOPE UA та його засновник Ігор Гринкевич.

На початку жовтня 2023 року в місті Дніпро родині Петрусенків урочисто передали ключі від нового помешкання. Першим у новий дім за традицією увійшов пухнастий кіт Маркіз, якого врятували з Бахмуту разом з маленьким господарем Стасиком.

— Стасик і його близькі хотіли оселитися якомога ближче до рідного краю, тому їм придбали квартиру в Дніпрі, — каже Максим Ткаченко. — Волонтери ГО "ВПО України" зробили ремонт, привезли меблі й купу різних необхідних у побуті дрібничок. Сподіваюся, що на новому місці родина буде щасливою.

В Україні тисячі людей залишилися без житла і ще більше тих, у кого воно пошкоджене. Історія Петрусенків дала багатьом з них надію на отримання власної домівки.

— Забезпечення житлом постраждалих від війни — наше першочергове завдання як парламентарів, волонтерів, патріотів, — зазначає Максим Ткаченко. — Громадська організація "ВПО України" щодня працює, щоб такі родинні свята, як у Петрусенків, відбувалися якомога частіше. Ми вдячні кожній небайдужій людині, котра віддає сили, час, кошти, аби допомогти своїм співвітчизникам. Звісно, житло не можна вийняти з кишені, не кожна родина має зайву квартиру, яку може віддати нужденним. Проте я переконаний, що все можливо задля спільної перемоги.