Український виробник кормів для собак та котів, відомий в усьому світі: 20 фактів про Kormotech

Сьогодні Kormotech – у 20-ці світових петфуд компаній, що найшвидше розвиваються. Кожен третій український кіт чи собака смакує продуктами Kormotech від брендів Optimeal, CLUB 4 PAWS, "Мяв!" та "Гав!".

Глобальній компанії з українським корінням Kormotech цьогоріч виповнилося 20 років. Вона підкорила не тільки смаки українських чотирилапих, але і понад три десятки міжнародних ринків, реалізувала низку соціальних проєктів. До 20–річчя компанії ділимось 20 фактами про Kormotech.

Материнська компанія Enzym (виробництво дріжджів та фудтех) створила Kormotech у 2003 році як проєкт із диверсифікації існуючого бізнесу. Після вивчення ринку виникла ідея виробляти їжу для котів і собак. До відкриття власного заводу Kormotech виробляв корм на аутсорсі в Данії. Перший вихід продукту на ринок провалився – українські споживачі недовірливо поставились до кольорових гранул сухого корму. В Америці та Європі це було звично: колір гранули означав відповідні інгредієнти – овочі, зелень, м’ясо. Сьогодні потужність 3 підприємств Kormotech, що виробляють сухі корми і паучі, дорівнює 90 тис. тон на рік і постійно розширюється, адже ринок стрімко росте. Kormotech забезпечує майже чверть українського ринку їжі для котів і собак. Кормотехівські корми виробляються за стандартами дитячого харчування. Якість кінцевого продукту контролюється у 60 точках – від вибору сировини до потрапляння товару на полицю. 20 років тому в Україні більше 80% петперентів годували своїх улюбленців "зі столу". Сьогодні 80% петперентів надають перевагу готовому корму, і це правильно: адже готовий корм – це збалансований раціон, що містить всі поживні речовини, необхідні для здоров'я та довголіття тварини. Метою стратегії Kormotech 2018 – 2023 було увійти в ТОП-50 світових виробників петфуду. За результатами 2021 року компанія опинилась на 51-му місці, за результатами 2022 – на 55-му. Амбітна мета стратегії 2024 – 2028 – увійти в ТОП-30 із понад 3000 виробників у світі. Сьогодні Kormotech – у 20-ці світових петфуд компаній, що найшвидше розвиваються. Щоб досягнути своєї амбітної мети, за найближчі 5 років Kormotech має прирости, як мінімум, втричі. Кожен третій український кіт чи собака із задоволенням смакує продуктами Kormotech від брендів Optimeal, CLUB 4 PAWS, Мяу!, Гав! Для виготовлення кормів Kormotech використовує більше 2000 сировин. Понад 90% з них — українського походження. Серед них як звичні – свіже м’ясо, овочі, ягоди і трави, так і екзотичні – лохина, амарант, кальмари. Географія закупівель — від Норвегії до Південної Америки. За 20 років Kormotech реалізував більше 10 соціальних проєктів – від допомоги тваринам після початку війни в 2014 році до програми гуманної освіти для школярів. Структура сімейного бізнесу родини Вовк включає не тільки системоутворюючі підприємства – Kormotech та Enzym, а й інвестиційні проєкти, наприклад, Kormotech Америка (проєкт, що підкорює американський ринок петфуду), petcare стартапи Animal ID, Rocketo, біотех лабораторію Explogen. Нещодавно Kormotech оголосив про відкриття власного венчурного підрозділу. За 20 років команда Kormotech зросла до більш ніж до 1200 людей у 5 країнах світу. У 2023 році компанія увійшла в рейтинги "50 найкращих роботодавців воєнного часу" від журналу Forbes та рейтинг ТОП-50 роботодавців від видання Delo.ua. В 2023 році Kormotech потрапив на сторінки авторитетних глобальних видань New York Times та Reuters як приклад життєстійкого українського бізнесу, що розвивається попри війну. Після початку повномасштабного вторгнення Kormotech із опорою на литовський міжнародний фонд U–Hearts створив глобальний ланцюжок допомоги українським тваринам – ініціативу Save Pets of Ukraine. За перший рік роботи ініціатива залучила більше $3 млн допомоги. Сьогодні Save Pets of Ukraine – це більше 300 000 нагодованих тварин та більше 1500 тонн наданого зооволонтерам корму. Бренд Optimeal від Kormotech створив перший в Україні мультиканальний сервіс веттурботи Optimeal Expert 9100. Лікарі приймали пологи в бомбосховищі по телефону та лікували поранених тварин, знайдених на передовій. Сервіс приймає, в середньому, 11 дзвінків та 13 звернень у мессенджерах на годину. Платформа LOOK 4 PAWS від бренду CLUB 4 PAWS популяризує адопцію безпородних тварин. За допомогою платформи вже вдалось прилаштувати більше 1 000 тварин. У 2019 році компанія визначила для себе соціальну місію – змінити ставлення до тварин у всій Східній Європі: не як до власності, а як до компаньйонів та членів родини. 85% кормотехівців — петперенти, мають кота, собаку, а то й обох До 20-річчя компанії Kormotech запустив національну кампанію "За покликом серця", в якій через улюблені та впізнавані бренди вперше знайомиться з петперентами своїх чотирилапих клієнтів. На честь 20–річчя в мережах супермаркетів на полицях із продуктами Kormotech з’явились спеціальні позначки, які розповідають про Kormotech та його цінності. До 20-ї річниці Kormotech розробив розважальну платформу Kormotech Family – сімейний альбом українських чотирилапих, куди можна додати власного улюбленця та розказати його історію. Де б ви не перебували – в Україні чи закордоном, ви можете нанести на карту сімейного альбому рідне місто і розмістити профіль тваринки. На честь власного 20–річчя Kormotech передасть 100 000 грн з кожних 20 тонн корму брендів CLUB 4 PAWS, Мяв!, Гав! на допомогу дітям та домашнім улюбленцям, що постраждали від війни. Кошти будуть скеровані у благодійний фонд "Голоси дітей" та ініціативу "Save Pets of Ukraine"*. Спільно з "Голосами дітей" компанія обладнає пет френдлі сімейні кімнати для батьків і дітей в укриттях лікарень на прифронтових територіях, спільно з Save Pets of Ukraine закупить корми, ліки, вакцини та все необхідне для допомоги тваринам у притулках.

*Деталі кампанії на сайті family.kormotech.com