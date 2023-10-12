У Ірпені благодійники відкрили соціальну їдальню

В Ірпінському фаховому коледжі НУБіП України розпочала функціонування соціальна їдальня, яка буде забезпечувати гарячими обідами соціально незахищені верстви населення.

Даний проєкт реалізовано за підтримки іспанської благодійної організації "БФ Ремар Україна", народного депутата України Костянтина Бондарєва у співпраці із Ірпінською міською радою, передає ukranews.

Основним напрямком діяльності БО "БФ Ремар Україна" в Ірпені стало забезпечення гарячими обідами тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, у тому числі й в результаті російської агресії проти України.

"Сьогодні в тяжкий воєнний час важливо єднання людей заради турботи про інших. Саме з цією метою ми спільно з партнерами відкрили їдальню, де кожного дня можна прийти та пообідати безкоштовно. Тільки спільно, підставивши плече один одному, ми зможемо наблизити нашу перемогу" — заявив народний депутат Костянтин Бондарєв.

Соціальна їдальня безкоштовно забезпечуватиме гарячими обідами внутрішньо-переміщених осіб, осіб з інвалідністю, пенсіонерів та малозахищені категорії населення на території Ірпінської громади. Щодня планують забезпечити до 500 людей гарячим харчуванням. Для осіб, які проходять реабілітацію, або які не мають змоги прийти до їдальні самостійно, дозволяють брати їжу з собою їхнім представникам. Двері соціальної їдальні відчинені щодня з 12:00 до 15:00.

Для того, щоб користуватись послугами соціальної їдальні, попередньо необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради та отримати талони на обіди. Дана ініціатива реалізовується спільно БО "БФ Ремар Україна" з народним депутатом України Костянтином Бондарєвим.