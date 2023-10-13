Київ став на захист Баку: нардепи заявили, що Азербайджан відновив контроль над своїми історичними територіями

Народні депутати України виступили з адвокацією Азербайджану. Українські політики закликали міжнародну спільноту не запроваджувати санкції відносно Баку. У Києві нагадали: у Карабаху Азербайджан вів боротьбу проти озброєних сепаратистів, а ті вірмени, які не захотіли інтегруватися у місцеве суспільство, безперешкодно покинули країну. Про це повідомили в Унiан з посиланням на телеграм-канал AzFront.

У тексті заяви сказано, що Україна підтримує Азербайджан та його народ.

"Після капітуляції сепаратистів в азербайджанському Карабаху проти Азербайджану було розгорнуто медіакампанію з метою його дискредитації! Радикальні елементи вірменської діаспори та деякі міжнародні ЗМІ нарощують пропаганду ненависті та закликають запровадити санкції проти Азербайджану. Вважаємо це неприпустимим! Азербайджан діяв на своїй міжнародно визнаній території. На території Карабаху після капітуляції збройних формувань знаходять масу зброї та важкої військової техніки, незаконно ввезених сепаратистами. Переміщення вірменського населення Карабаху на територію Вірменії має ненасильницький характер – це вже підтвердила місія ООН, яка прибула в Карабах 1 жовтня та представник Держдепартаменту США Міллер", — йдеться у зверненні парламентарів.

Депутати заявляють, що Україна підтримує Азербайджан у його боротьбі із сепаратизмом.

"19-20 вересня Азербайджан змусив вірменських сепаратистів у Карабаху капітулювати. Після цього до Вірменії поїхали понад 100 000 етнічних вірмен. Пішли повністю добровільно, оскільки Азербайджан запустив портал з інтеграції вірмен Карабаха, а чиновники закликали місцевих жителів повернутися додому і продовжувати жити з азербайджанськими паспортами… Азербайджан все зробив правильно і заслуговує на міжнародну підтримку!", — пише на своїй сторінці депутат Володимир Ватрас.

Тим часом Голова Європейської ради Шарль Мішель анонсував проведення у Брюсселі наприкінці жовтня зустрічі лідерів Азербайджану та Вірменії з метою продовження переговорів щодо врегулювання багаторічного конфлікту на Південному Кавказі. Прем'єр Вірменії Пашинян повідомив, що він та президент Алієв прийняли це запрошення.

Проте радикальні елементи вірменської діаспори знову почали поширювати в західних ЗМІ нападки на Пашиняна та звинувачення на адресу офіційного Баку. Їхня мета – зірвати майбутні переговори та спровокувати продовження конфлікту.