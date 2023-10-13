Займається благодійністю та донатить ЗСУ: Катерина Білик представить Україну на Miss Face Of Humanity

Miss Face Of Humanity (MFOH) – це вищий стандарт краси, що об'єднує представниць з усього світу в прагненні не лише вражати своєю естетикою, але й внести суттєвий внесок у справу гуманітарності. Цей конкурс, що проводиться в Канаді, спрямований на надання учасницям можливості виявити свою красу і зробити позитивний внесок у світ. Спонукаючи до позитивних змін у глобальному масштабі, конкурс Miss Face Of Humanity має на меті впливати на аудиторію по всьому світу. Україну на конкурсі представляє – Катерина Білик, пише Обозреватель.

Досягнення та діяльність Катерини Білик

Катерина Білик, 27-річна українка, народилася у Богуславі, Київська область, та завершила навчання в Київському національному лінгвістичному університеті. Протягом своєї кар'єри вона здобула титули Міс Принцеса України 2020 та Міс Eco International Ukraine 2024, що свідчить про її привабливість та гідність. Її шлях до успіху не обмежується, і кожен отриманий титул відзначається не лише красою, але й виявом впевненості та активної громадської позиції.

Катерина Білик використовує свою популярність для позитивного впливу на мільйонну аудиторію у TikTok. Усі доходи, отримані через цю соціальну мережу, спрямовані на підтримку Збройних Сил України, закупівлю необхідного спорядження та надання допомоги тим, хто її потребує. Вона також активно взаємодіє в Instagram, де ви можете приєднатися до її сторінки за посиланням та стежити за подіями в її житті.

Катерина внесла суттєвий вклад у справу благодійності, надаючи допомогу 5-ій Слобожанській бригаді, 3 ОШБр та іншим благодійним організаціям. Її безкорисливість та активність у сфері благодійництва визначають її як особистість, що має важливе значення для нашого суспільства.

Катерина Білик

Дорога до конкурсу Miss Face Of Humanity

Участь у конкурсі Miss Face Of Humanity (MFOH) відкриває перед Катериною обширні можливості для представлення України та продовження благородної місії сприяння позитивним змінам у світі. Призначення на роль почесної представниці буде важливим досягненням, що стане значущим не лише для Катерини, але й для інших молодих жінок, які можуть знайти в неї взірець сили та принциповості.

Спостерігайте за її подорожжю та висловлюйте підтримку національної гордості в рамках цього конкурсу краси.