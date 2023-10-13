Як стати директором і засновником успішної компанії, яка допомагає людям із проблемами сну — інтерв'ю з Вікторією Домбровською

Вікторія Домбровська працювала медсестрою, здобула досвід і освіту, які допомогли їй створити власну компанію, що допомагає людям із порушеннями сну.

Останнім часом дедалі більше людей страждають від сонного апное, у нашій країні така назва досі мало кому відома і мало хто чув, що це за недуга. А даремно. Адже, попереджений — значить озброєний, тому сьогодні ми поспілкувалися із засновницею канадської компанії Вікторією Домбровською і дізналися найцікавіше про її діяльність і важливі віхи в житті підприємця.

Вікторіє, ви ж народилися в Чехії і виховувалися бабусею, чи правильно, що вже з того моменту ви почали захоплюватися медициною?

Так, усе правильно, народилася я в Чехії, оскільки мій батько був військовим, виховала мене бабуся, яка все життя пропрацювала вчителем у школі. Жили ми в Одесі і я закінчила школу номер 10 з поглибленим вивченням французької мови. Після школи я закінчила медичне училище номер 3 на медсестру, і після нього я закінчила Одеський національний університет ім. Мечникова факультет романо-германської мови. Мечникова факультет романо-германської філології, одразу після університету поїхала до Канади. Уже 24 роки живу із сім'єю в Канаді, місто Торонто.

Ви отримали спочатку медичну освіту, що відбувалося далі і як розвивалася ваша кар'єра?

Я закінчила медичне училище на медсестру. Навчання на медсестру дало мені цілу низку знань, навичок і переваг, які я використовую щодня в бізнесі. Крім медичних знань і практичних навичок, я навчилася як спілкуватися з пацієнтами, їхніми сім'ями та іншими медичними фахівцями, що є важливою частиною роботи в моєму бізнесі. Навчання допомогло розвинути навички ефективної комунікації та емпатії. Також мене навчили Критичному Мисленню і Вирішенню Проблем: медсестри часто стикаються зі складними клінічними ситуаціями, і навчання допомогло розвинути навички критичного мислення та розв'язання проблем для швидкого й ефективного ухвалення рішень. Медсестри затребувані в багатьох галузях охорони здоров'я, і навчання на медсестру відкриває безліч можливостей для кар'єрного зростання і спеціалізації. Після медичного училища я закінчила університет ім. Мечникова в Одесі, факультет романо-германської філології. Факультет гуманітарних наук та суспільних наук (РГФ) надає освіту в галузі гуманітарних і соціальних наук. У нас були курси з різних гуманітарних та соціальних наук, таких як історія, література, філософія, соціологія, психологія, лінгвістика та багато інших. Ці дисципліни акцентували увагу на аналітичних і критичних навичках, мене навчили аналізувати, оцінювати і критично підходити до інформації.

Вікторіє, вам вдалося створити одну з провідних компаній на ринку медицини. Сонне апное це ще й вужча спеціалізація, яка найчастіше більш відома тільки серед експертів у сфері медицини. Як ви вважаєте, які якості допомогли Вам у цьому?

Стати директором і засновником успішної компанії мені допомогли лідерські якості: я вважаю, що дуже важливо вміти надихати, мотивувати і направляти команду, створюючи загальну візію та стратегію. Здатність бачити "велику картину", розробляти довгострокові плани та ухвалювати рішення, що підтримують ріст та успіх компанії, також є дуже важливою у бізнесі. Робота медсестрою в шпиталі в Канаді дуже допомогла мені зрозуміти ринок CPAP, включно з технологіями та потребами клієнтів. Здатність приймати і впроваджувати новаторські ідеї, технології та процеси, що тримають в руках

Вікторія — ви приклад для багатьох жінок, ви досягли вершини в кар'єрі та пробили скляну стелю, таке іноді здається нашим жінкам не під силу. Підкажіть, що можна почитати жінкам для натхнення і що заряджає саме вас?

Я люблю читати книжки про успішних людей у бізнесі, це приносить натхнення для нових проєктів та ідей .Ось кілька з них: "Від хорошого до великого" (Jim Collins) — дослідження того, що робить компанії великими на довгостроковій основі. "Швидкий старт" (Eric Ries) — вступ до підходу "ощадливого стартапу" для розроблення продуктів і бізнесів." Інвестор" (Benjamin Graham) — класичне керівництво з інвестування, яке надихнуло таких людей, як Воррен Баффет." 7 навичок високоефективних людей" (Stephen R. Covey) — книга про особисту та професійну ефективність." "Думай і багатій" (Napoleon Hill) — одна з перших книжок із самовдосконалення, що досліджує зв'язок між успіхом і мисленням." Lean In: Жінки, робота і воля до лідерства" (Sheryl Sandberg) — книжка про жінок у бізнесі та їхню роль у лідерстві. "Як завойовувати друзів і впливати на людей" (Dale Carnegie) — класичний посібник із міжособистісних навичок і комунікації." Справа не в каві: Уроки лідерства від CEO Starbucks" (Howard Schultz) — історія про те, як культура та цінності можуть формувати бренд. Ці книжки та багато інших пропонують цінні уроки та інсайти в різні аспекти бізнесу, від лідерства та менеджменту до маркетингу, продажів та особистого розвитку.

Як директор і засновник компанії Profmed Healthcare ви уклали контракти зі світовими брендами в індустрії CPAP (Continuous positive airway pressure), такими як Resmed, Philips Respironics, Fisher & Paykel. Людині, пов'язаній з медициною, такі імена знайомі не з чуток, але розкажіть про них докладніше для нашої широкої публіки?

Усі з перерахованих компаній є великими гравцями на ринку, тому ми дуже пишаємося співпрацею з ними.

Ви збираєтеся розвивати ваш бізнес в Америці, правильно? Сонна апное є серйозною проблемою охорони здоров'я в Сполучених Штатах, і її вплив зростає зі збільшенням кількості осіб з ожирінням і старіння населення. Оцінки показують, що мільйони американців страждають від сонного апное, хоча багато випадків залишаються недіагностованими. Які ваші цілі?

Хотілося, щоб якомога більше людей дізналися про можливість лікування з апаратом CPAP і змінили своє життя, позбулися величезної кількості хвороб, пов'язаних із проблемами сну. Доступ до правильного лікування, такого як CPAP-терапія, може бути обмежений для деяких населених груп, особливо у віддалених або бідних районах. Ми хочемо використати свій досвід ведення бізнесу в Канаді і допомогти якомога більшій кількості людей. Багатьом людям і навіть медичним професіоналам потрібно більше інформації про ризики та лікування сонної апное. Ці проблеми потребують комплексного підходу, включно з поліпшенням діагностики, доступу до лікування, освіти пацієнтів і медичних працівників.

У 2022 році ви отримали нагороду в міжнародному конкурсі Best Business Awards у номінації Найкращий підприємець у сфері медицини, ваші заслуги були оцінені експертами в цій галузі, ви отримали максимальні бали за трьома критеріями — користь суспільству, яку приносить своєю діяльністю учасник; бізнес-досягнення; мотивація. На чому ґрунтувався такий успіх?

Я завжди добре вчилася, брала участь у багатьох змаганнях у школі, закінчила медучилище з червоним дипломом.

У 2021 році вас також запросили брати участь у журі конкурсу Successful Lady Awards поряд із відомими бізнесменами в різних галузях. Премія Successful Ladies Awards — міжнародна нагорода, яку щорічно вручають жінкам у 4 категоріях — бізнес, наука, творчість і спорт. Наскільки для вас це стало несподіванкою?

Для мене було великою честю брати участь у журі, тому що цей конкурс дуже важливий для розвитку малого та середнього бізнесу, а також для зміцнення співпраці між підприємцями та бізнес-фахівцями з різних країн. Було отримано понад 2000 заявок на отримання премії і необхідно було вибрати найкращих учасниць цього конкурсу.

Як Ви плануєте вдосконалюватися у своїй діяльності в майбутньому?

Я б хотіла збільшити ринок користування CPAP машин та як зростає обізнаність про сонне апное та важливість якісного сну, що призводить до збільшення попиту на діагностику та лікування, включно з використанням CPAP-пристроїв. Ринок медичних пристроїв у США є одним із найбільших у світі, і це надає можливості для зростання й інвестування в CPAP-індустрію. США акцентує увагу на поліпшенні якості життя своїх громадян, і CPAP-пристрої відіграють важливу роль у покращенні сну й загального благополуччя для тих, хто страждає від сонного апное. Ці чинники сприяють підвищенню якості життя своїх громадян і сприяють поліпшенню сну та загальному добробуту для тих, хто страждає від сонного апное.