Пенсійний стаж в Україні: чому українці отримують замалі виплати

Згідно з українським законодавством, маючи достатній страховий стаж, людина може отримувати близько 3 тис. грн пенсії. Однак якщо була робота у колгоспі, то виплати менші.

В Україні мінімальний розмір пенсії для громадян з повним страховим стажем дорівнює 2760 грн, тим часом як мінімальні виплати для людей пенсійного віку складають 2093 грн. Між тим бувають випадки, коли особа має достатній страховий стаж, але отримує пенсію, меншу ніж очікує згідно з українським законодавством. Фокус розібрався, якою може бути причина такої ситуації.

Розмір пенсій в Україні регулюється Законом "Про пенсійне забезпечення", "Про загальнобов'язкове державне соціальне страхування" та низкою інших законодавчих актів та Постанов уряду. У відповідних документах вказано, що у 2023 році для виходу на пенсію за віком (в 60 років) чоловіки та жінки повинні мати мінімум 30 років страхового стажу.

При виході на пенсію за віком мінімальні пенсійні виплати мали б становити 2760 грн. Однак відшукалась жінка, яка має більш як 30 років стажу, але отримує менші кошти.

Пенсія менша мінімальної: деталі

Жінка, в якої виникла проблема з отримання мінімальної пенсії, проживає у Миколаївській області і має стаж близько 40 років. Саме 40 років вказали у довідці, яку вона отримала у архіві.

Однак у Пенсійному фонді жінці нарахували страхового стажу 25 років, а понаднормового — ще 5 років. За таких умов вона мала б отримувати від 2760 до 3120 грн. Але отримує на 200 грн менше — 2520 грн.

Мінімальна пенсія — чому виплачують менші кошти

Причина подібної ситуації — робота у колгоспі за часів СРСР, після 1965 року.

50 років тому людям нараховувались так звані трудодні, які потрібно було відпрацювати на користь колективного сільськогосподарського підприємства. Якщо певна кількість днів пропускалась без поважних причин, то повний рік стажу не зараховувався повністю.

У Пенсійному фонді зазначили, на що потрібно звернути увагу українцям у подібній ситуації:

потрібно пред'явити трудову книжку, в якій вказана точна кількість днів, відпрацьована в колгоспі. Якщо днів достатньо, то додадуть рік стажу;

потрібно уточнити, чи знають у ПФУ про наявність дітей — інколи потрібно надати свідоцтва про народження дітей, щоб це врахувалось при розрахунку пенсії.

Зазначимо, у ПФУ запропонували низку новацій для людей пенсійного віку, які не пройшли ідентифікацію через те, що, наприклад, виїхали за кордон. Щоб встигнути пройти процедуру до 31 грудня 2023 року, їм потрібно заповнити електронну заяву на відповідному порталі, а потім взяти участь у відеоконференції.

Нагадуємо, у 2024 році Уряд України планує збільшити розмір мінімальної пенсії для непрацюючих пенсіонерів. Орієнтовний розмір збільшення — близько 1 тис. грн. Також планують провести індексацію виплат, при чому зроблять її більш справедливою.