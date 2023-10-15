У Кривому Розі колишній депутат "Опоблоку" підстрелив дворового пса на очах дітей (відео)

Пес спокійно лежав біля альтанки, коли чоловік, упізнаний як Анатолій Кеуш, просто вистрілив у тварину з травматичного пістолета. Постраждала тварина зараз перебуває у ветклініці.

У Кривому Розі чоловік підстрелив дворового пса в присутності дітей. У стрільці впізнали колишнього депутата "Партії регіонів" і "Опозиційного блогу" Анатолія Кеуша. Про це повідомляє видання "Свої. Кривий Ріг", посилаючись на слова представниці ГО "Луч жизни" Анастасії Іванової.

Інцидент стався в місті Кривий Ріг за адресою вулиця Незалежності України, 17, і був знятий камерою спостереження.

На записі видно, як пес на прізвисько "Тунець" спокійно лежить біля альтанки, в якій грають діти. Чоловік, якого впізнали, як Анатолія Кеуша, підходить до альтанки, спілкується з дітьми, а потім стріляє в собаку. Тварина підскочила і втекла.

Небайдужі місцеві жителі витратили кілька годин на пошуки пораненої тварини. "Тунця" вони знайшли тільки ввечері і доставили до ветеринара, у собаки була рана на лапі. Наразі постраждалий пес перебуває в місцевій ветеринарній клініці.

Стрільця впізнали, як Анатолія Кеуша. Анастасія Іванова зазначила, що "Тунець" уже давно жив на подвір'ї, був стерилізований і не завдавав проблем. Його попередній власник, імовірно, залишив його на вулиці минулої зими.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування. Обурені батьки дітей, які були свідками стрілянини, подали офіційну заяву.

Іванова повідомила, що коли історія набула розголосу, Анатолій Кеуш зв'язався з нею.

"Пан Кеуш дзвонив мені і розповідав казочки, що стріляв у повітря, бо самозахищався. Ось такий самозахист. Робіть висновки самі. Я, наприклад, бачу дорослого чоловіка, який розмахує зброєю на очах у переляканих дітей, і собаку, що спокійно відпочиває поруч. Хто з них несе небезпеку?" — розповіла жінка.

Сам Кеуш давати коментарі відмовився. На момент публікації матеріалу пресслужба поліції Кривого Рогу офіційно не коментувала інцидент в одному з житлових дворів.

Хто такий Анатолій Кеуш

Анатолій Кеуш був депутатом Довгинцівської ради в минулому скликанні від партії "Опозиційний блок", а також балотувався 2020 року від партії "Опозиційна платформа — за життя" в Довгинцівському районі, але не був обраний на відповідну посаду.

Він працював спостерігачем від кандидата на пост президента Олександра Вілкула на виборах 2019 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що собаки краще реагують на те, що говорять жінки. Точніше, їм більше подобаються більш високий тембр голосу.