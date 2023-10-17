Купив "двійню" за 4000 доларів: українець намагався незаконно виїхати до Румунії (фото)

Прикордонники виявили чоловіка, який купив собі документи про "народження дітей" у Молдові. Вони були йому потрібні для незаконного виїзду за кордон.

У пункті пропуску "Солотвино" прикордонники Мукачівського загону викрили 45-річного чоловіка, який прикидався багатодітним батьком. Про це 16 жовтня повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook.

За інформацією прикордонників, щоб виїхати до Румунії громадянин України надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, у чоловіка 16 вересня народилася в Молдові двійня.

Однак прикордонники помітили, що свідоцтва про народження, видані нібито в Республіці Молдова, є фальшивими. Українець був змушений зізнатися, що купив "липові" свідоцтва про народження дітей за 4000 доларів.

Фальшиве свідоцтво про народження Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

За вказаним фактом прикордонники направили повідомлення в Національну поліцію в Закарпатській області про виявлення в діях українця ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, 16 жовтня прикордонники розповіли скільки чоловіків на день "ловлять" на кордоні. Найбільшу кількість спроб незаконного перетину кордону фіксували навесні та влітку. В останні місяці кількість випадків незаконного перетину кордону за підробленими документами зменшилася.