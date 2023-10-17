Попри війну: Метінвест розробляє план переходу до "зеленої" металургії, – СЕО компанії

Попри кризу та повномасштабне вторгнення Росії компанія Метінвест розробляє новий план екологічної політики та запроваджує на металургійних комбінатах проєкти по скороченню викидів. Про це розповів СЕО Групи Юрій Риженков в інтерв’ю Керуючому партнеру PwC в Україні Аго Вілу.

"Метінвест – це не лише українська, а і європейська компанія. Ми маємо відповідати всім вимогам, які досить-таки суворі. Зараз Україна прагне прискорити вступ до ЄС, а це означає, що нашому бізнесу потрібно буде здійснити перехід до нових стандартів швидше, ніж передбачалося спочатку", — наголосив Риженков.

Він акцентував, що екологічна стратегія залишається незмінною, попри війну: компанія зосереджена на переведенні підприємств на високоякісну залізну руду для технології заліза прямого відновлення (DRI), що має вирішальне значення для сталого виробництва сталі в Європі.

"Це має особливе значення, оскільки нам не вистачає вторинної сировини для електродугових печей. І це — глобальне питання для української металургії, якій для "зеленого переходу" стратегічно важливо зберегти всередині країни якомога більше вторинної сировини – металобрухту", — пояснив Риженков.

Також у планах Метінвесту, за його словами — проєктування потужностей з виробництва заліза прямого відновлення – DRI-окатків та гарячебрикетованого заліза (HBI) у Криворіжжі. Крім того, на меткобмінатах компанія працює над проєктами, спрямованими на значне скорочення викидів CO2 у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

"Це передбачає поступову ліквідацію доменних печей та їхньої заміни електродуговими печами. Це зменшить викиди СО2 до рівня, який наразі вважається стандартом для сталого виробництва сталі в Європі", — резюмував Риженков.

Як відомо, Метінвест Ахметова став партнером урядової платформи з відновлення української металургії із застосуванням "зелених" технологій. За оцінками учасників, вартість середньострокової стратегії "зеленого" переходу до 2035 року становить близько 35 млрд доларів США. Такі інвестиції забезпечать виробництво до 15 млн тонн "зеленої" сталі на рік.