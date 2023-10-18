У доньки мера Тернополя знайшли віллу в Майамі за $1,8 млн: НАБУ і САП почали розслідування (фото)

За інформацією журналістів, подружжя не може пояснити походження цього майна, а перед придбанням нерухомості до США особисто літав сам Сергій Надал.

НАБУ та САП відкрили провадження після того, як журналісти знайшли у дочки мера Тернополя віллу в Майамі за $1,8 млн. Про це пише "Дзеркало тижня".

Так, у вересні 2022 року в мережі з'явилася інформація, що що 26-річна донька міського голови Тернополя Сергія Надала обзавелася у Маямі маєтком вартістю понад 1 млн 870 тисяч доларів. Покупка була зроблена за кілька днів до російського вторгнення в Україну. Журналісти з’ясували, що донька мера Тернополя Анастасія разом із своїм чоловіком придбали в Маямі таунхауз за 300 тисяч доларів, потім маєток за 1 мільйон 870 тисяч доларів, квартиру за 380 тисяч доларів і корпоративні права на приватну охоронну фірму.

За інформацією журналістів, подружжя не може пояснити походження цього майна, а перед придбанням вищевказаної нерухомості до США особисто літав сам Сергій Надал. Є інформація, що Анастасія Родрігес отримала апартаменти від батька в подарунок за народження онука.

З приводу "маямської нерухомості" тернопільського мера Офіс генпрокурора України відкрив справу за статтею ККУ "Незаконне збагачення". Досудове розслідування здійснює НАБУ. Водночас НАЗК розпочало перевірку щодо "встановлення відповідності рівня життя наявним у Сергія Надала та членів його сім’ї майну й одержаним доходам". Також НАЗК звернулося у Державну службу фінансового моніторингу України для подальшої перевірки фінансовим моніторингом США рахунків Анастасії Родрігес та скерувало запит у ФБР із цією ж метою. Окремо зробили запити у прикордонну та митну служби США щодо перетинів кордону міським головою Тернополя.

Журналісти видання днями з Офісу генпрокурора України на свій запит отримали відповідь щодо реєстрації провадження 11 жовтня 2023 року. Правова кваліфікація — стаття 368-5 ККУ "Незаконне збагачення". Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України.

Що каже мер Тернополя

На оприлюднення нових даних міський голова Тернополя Сергій Надал поки не відреагував, а минулого року він опублікував пост з приводу своїх маямських маєтків. Він зазвав це "фейком і брехнею".

Нагадаємо, що мер Тернополя Надал виписував собі премії у 250% від окладу під час війни. Він отримував максимальну премію та надавав собі допомогу на оздоровлення.

Раніше повідомлялося, що мер Тернополя нарікає, що містяни використовують укриття для пияцтва. Громадян закликали бути більш усвідомленими у питаннях, що стосуються їхньої безпеки, особливо під час повітряних тривог.