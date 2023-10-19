Генпрокурор може повідомити нардепу Шахову про нову підозру, - адвокат

Народному депутату Сергію Шахову, що перебуває у розшуку за звинуваченням у недекларуванні активів на 88 мільйонів гривень, можуть оголосити нову підозру у побитті людини. З відповідним клопотанням до генерального прокурора Костіна звернувся адвокат Олександр Шира, про що написав на своїй сторінці у Фейсбук, передають "Українські новини".

За його словами, минулого року нардеп Шахов здійснив напад на директора одного з підприємств, через що потерпілий зазнав тілесних ушкоджень.

"18 лютого 2022 року Народний депутат України Сергій Шахов увірвався до приміщення комерційного підприємства та завдав тілесні ушкодження його директору Андрію Осовському. При цьому Шахов вів себе не просто зухвало, а ще й погрожував спалити потерпілого. Все це було зафіксовано стаціонарною відеокамерою, встановленою у приміщенні. Не зупинило нардепа Шахова й те, що у кабінеті були присутня очевидця — співробітниця підприємства", — повідомив у своєму дописі в Фейсбук адвокат Шира.

За даним фактом Державним бюро розслідувань було зареєстровано провадження №42022000000000474 та розпочато досудове розслідування.

"Слідчий ДБР відпрацював на 150 відсотків. І чотири експертизи (з ситуаційною СМЕ по відео події), і допити/передопити, і якісний слідчий експеримент. Коротше кажучи, порядок повний", — відзначив Олександр Шира. Однак додав, що попри проведену слідчими органами роботу Шахову досі не оголошено підозру.

Оскільки згідно кримінально-процесуального кодексу народні депутаті є спецсуб’єктами, зробити це може тільки генеральний прокурор. Проте останній, за словами адвоката, вже понад півроку не оголошує підозру.

"Відтак, у в очевидному кримінальному провадженні з’являється багато неочевидного та незрозумілого: Чому Генеральний прокурор не діє за визначеною законом процедурою? Чи йому не доповідають, що існує таке провадження щодо діючого нардепа і наявні встановлені обставини, достатні для підозри та подальшого доведення винуватості в суді? Чи є щось особисте, оскільки Андрій Костін сам нещодавно працював під куполом Верховної ради? Чи вважається, що для одного нардепа достатнього одного кримінального провадження?", — зазначив адвокат Шира.

Він також нагадав, що Шахов вже є фігурантом кримінальної справи, та те, що нардепа Вищим антикорупційним судом оголошено у розшук.

Як повідомлялося раніше, генпрокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальні провадження відносно двох народних депутатів Артема Дмитрука і Олександра Куницького через бійку з молодим хлопцем, яка сталася 5 жовтня в центрі Києва. В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюють нардепів в нанесенні умисних тілесних ушкодженнях середньої тяжкості, а також хуліганстві.