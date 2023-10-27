Оборонний конфлікт майже вичерпано: Держаудитслужба та бізнес домовилися про співпрацю, — експерт

Конфлікт з виробниками озброєння вирішується, але уряд має взяти на себе більшу відповідальність, зазначив експерт.

Конфлікт між Кабміном і виробниками зброї навколо закладення прибутку в ціну продукції, який тривав кілька місяців, наближається до завершення. Про це заявив експерт Олексій Голобуцький, зазначивши, що уряд має знайти шляхи вирішення даної ситуації, передає УНІАН.

"І поки уряд шукає грамотне юридичне рішення (чи рахувати прибуток підприємств ОПК, як збитки державі у період з березня 2022 до липня 2023 року), сторони перейшли до діалогу. Великі роботодавці підписали з Держаудитслужбою меморандум про співпрацю. І це не формальна подія, а гарний сигнал, який говорить, що всі готові працювати на перемогу – злагоджено і в межах закону. Це сигнал про взаємодію і конструктив", – вважає Голобуцький.

На його думку, уряд мав би взяти на себе відповідальність і проявити себе у цій ситуації більш активно, адже конфлікт із виробниками озброєння спричинив саме він. Зокрема, як свідчать нещодавні публікації в ЗМІ, ініціатором "кризової" постанови був взагалі "Укроборонпром".

Натомість попри критику Держаудитслужба першою продемонструвала, що готова разом із бізнесом шукати вихід із нормативно-правового колапсу, зазначив експерт.

"Бізнес і держава можуть бути партнерами. Тим більше, що недоліки у підписаних між Міноборони та підприємствами ОПК контрактами, очевидно, були. Та для країни важливо, щоб сьогодні всі працювали на оборону, а не наживалися на війні", – пояснює позитивні зрушення Голобуцький.

На думку експерта, останні події свідчать, що Держаудитслужба, як інституція, що контролює наскільки чесно і прозоро витрачаються бюджетні кошти, працює ефективно і не мовчить, якщо бачить порушення. І за 9 місяців 2023 року завдяки її перевіркам до бюджету повернули вже 4 млрд грн.

Голобуцький нагадав, що конфлікт між Кабміном і виробниками стосувався мільярдів гривень. Держаудитори стояли на позиції закону, що це прибуток, який не мав закладатися в ціну товару. А виробники – хотіли отримати нараховані кошти.