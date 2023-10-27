Заступник голови Нацполіції Тишлек ініціював розслідування після знаходження у його дружини паспорта РФ

За словами правоохоронця, журналісти спотворили інформацію про його сім'ю і додали в матеріал оцінювальні судження, які нібито не мають нічого спільного з реальністю.

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек заявив, що журналістське розслідування Bihus.Info про його ймовірні зв'язки з Росією є "перекрученим". Він також повідомив, що звернувся до Державного бюро розслідувань із проханням провести перевірку. Про це він повідомив у коментарі "Українській правді".

Тишлек заявив, що факти з його біографії та життя сім'ї були спотворені. Він також сказав, що в публікації були використані суб'єктивні судження і висновки.

"Оприлюднена спотворена інформація не має нічого спільного з реальністю. Тому я ініціюю щодо себе розслідування — відповідну заяву вже подав до Державного бюро розслідувань. Прошу перевірити всі дані, які були озвучені в медіа та всебічно їх оцінити", — заявив Тишлек.

Що написали в Bihus.Info

У розслідуванні видання Bihus.Info, опублікованому 26 жовтня, стверджували, що дружина Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто сім'ї партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Нагадаємо, НАБУ та САП відкрили провадження після того, як журналісти знайшли у доньки мера Тернополя віллу в Маямі за $1,8 млн. За інформацією журналістів, подружжя не може пояснити походження цього майна, а перед придбанням нерухомості в США особисто літав сам Сергій Надал.

Нагадаємо також, у мережу потрапили дані про службу молодшого брата глави Офісу президента України Андрія Єрмака Дениса в лавах ТРО, яка захищала Київ. Їх опублікував ексбоєць ТРО Олег Симороз, а за кілька днів він повідомив, що щодо нього призначено розслідування за фактом публікації особистих даних військовослужбовця.